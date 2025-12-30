Pericolele consumului excesiv de alcool! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.12.2025.

Consumul excesiv de alcool, sau abuzul de alcool, are efecte devastatoare pe termen scurt (greață, probleme de coordonare, irascibilitate) și lung (dependență, leziuni hepatice, cerebrale, cardiace, pancreatită, risc de cancer, osteoporoză, probleme sociale, depresie) și duce la o dorință incontrolabilă, sevraj, tulburări de somn și de judecată. Este o problemă medicală serioasă, denumită etilism cronic, care afectează toate aspectele vieții și necesită tratament specializat.

30 decembrie 2025



Episoadele de intoxicație cu alcool produc stare de ebrietate, euforie, tulburări comportamentale, tulburări cognitive, tulburări de vorbire și coordonare.

Pe lângă aceste manifestări, consecințele asupra sănătății pot fi grave.

Consumul excesiv de alcool este o cauză a insuficienței pancreatice exocrine sau poate duce la pancreatită cronică, afectând direct funcția pancreasului.

Reducerea consumului este o măsură importantă pentru îmbunătățirea controlului tensiunii arteriale.

Consumul excesiv de alcool poate agrava afecțiuni digestive preexistente și poare contribui la apariția abdomenului acut.

Alcoolul se metabolizează la nivel hepatic, fiind descompus, în principal, de către două enzime: alcool-dehidrogenaza și aldehid-dehidrogenaza.

Din metabolismul alcoolului rezultă un compus secundar toxic, numit acetaldehidă, cu efecte negative în special asupra ficatului.

Consumul cronic și abuziv de alcool poate conduce la apariția encefalopatiei hepatice și encefalopatiei Wernicke-Korsakoff, o formă severă de deteriorare neurologică asociată deficitului de vitamină B1.

Cantitatea maximă de băuturi alcoolice admisă este de o porție/zi la femei și două porții/zi la bărbați.

O porție poate însemna:

350 ml bere (5% alcool);

150 ml vin (12% alcool);

45 ml lichior tare sau băuturi spirtoase, distilate.

Nivelul de alcool din sânge nu depinde doar de cantitatea de băutură și volumul de alcool, ci și de alți factori, cum ar fi prezența alimentelor în stomac, viteza de consum, producția individuală de alcool-dehidrogenază și aldehid-dehidrogenază și alte particularități fizice.

Acest lucru explică de ce efectele alcoolului variază de la o persoană la alta, la aceeași cantitate consumată.

Se consideră consum exagerat de alcool la o singură ocazie:

Peste 4 porții de băutură, în cazul femeilor;

Peste 5 porții de băutură, în cazul bărbaților.

Consumul excesiv de alcool pe termen lung, care se asociază cu dezvoltarea dependenței de alcool, este definit de un aport de:

Cel puțin 8 porții de băutură pe săptămână, în cazul femeilor;

Cel puțin 15 porții de băutură pe săptămână, în cazul bărbaților.

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe vine cu avertizări și recomandări privind efectele excesului de alcool, astăzi, marți, 30 decembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.