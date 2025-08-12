Omul care aduce vestea la Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 12 august 2025, 09:49


Gabriela Gurău, manager la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” din Bacău:

Mesajul echipei: Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău organizează, pentru pasionaţii de fotografie care iubesc Bacăul şi doresc să evidenţieze patrimoniul băcăuan, un concurs de fotografie.

În vederea îndeplinirii obiectivului de a promova patrimoniul băcăuan, specialiştii de la Muzeul de Ştiinţele Naturii au ales ca tema concursului să vizeze patrimoniul natural şi istoric al Bacăului.

Fotografiile transmise de participanţi, vor fi selectate de specialişti, iar cele mai reprezentative vor face parte din expoziţia de fotografie cu titlul: „Bacăul aşa cum îl vezi tu”, care va fi vernisată în luna septembrie 2025 la Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău.

Provocarea este ca fotografiile realizate să fie făcute cu telefonul mobil sau aparatul foto, fără a fi prelucrate cu mijloace profesionale sau AI.

Fiecare participant poate trimite până la data de 15 august 2025, pe adresa de e-mail: muzstnatbc@yahoo.com, un mesaj care să cuprindă:

O singură fotografie de bună calitate, reprezentativă pentru patrimoniul istoric sau natural al Bacăului.

Numele şi prenumele autorului fotografiei;
Numărul de telefon al autorului fotografiei;
Denumirea/Locaţia unde a fost făcută fotografia;
O scurtă descriere a fotografiei.

Tu cum vezi Bacăul?

