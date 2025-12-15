„Oleacă de impro” la Iași

„Oleacă de impro” e numele unei trupe noi de improvizație, formată din actori care s-au mai întâlnit cândva pe scenă și s-au regăsit după câțiva ani. La „Oameni și idei”, vom vorbi despre curajul de a urca pe scenă fără text, despre public, reguli, temeri și planuri de viitor.

Publicat de isoreanu, 15 decembrie 2025, 17:56

Cinci actori, Ovidiu Ivan, Theodor Ivan, Alexandru Petrila, George Gușuleac și Petre Sapojnic, dau o nouă șansă improvizației la Iași. Trupa „Oleacă de Impro” promite exerciții savuroase, pe teme venite din public, situații neașteptate și mult umor. Cei cinci actori sunt puși pe improvizație, au chef de joc/joacă și ne invită, miercuri, la primul lor show.

Ovidiu Ivan, Theodor Ivan, Alexandru Petrila și Petre Sapojnic vin la emisiunea „Oameni și idei”, la Radio România Iași, marți, după știrile orei 14,00. Vom afla cine sunt și ce planuri au.

Realizator, Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video/live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.