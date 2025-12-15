Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » „Oleacă de impro” la Iași

„Oleacă de impro” la Iași

„Oleacă de impro” e numele unei trupe noi de improvizație, formată din actori care s-au mai întâlnit cândva pe scenă și s-au regăsit după câțiva ani. La „Oameni și idei”, vom vorbi despre curajul de a urca pe scenă fără text, despre public, reguli, temeri și planuri de viitor.

„Oleacă de impro” la Iași

Publicat de isoreanu, 15 decembrie 2025, 17:56

Cinci actori, Ovidiu Ivan, Theodor Ivan, Alexandru Petrila, George Gușuleac și Petre Sapojnic, dau o nouă șansă improvizației la Iași. Trupa „Oleacă de Impro” promite exerciții savuroase, pe teme venite din public, situații neașteptate și mult umor. Cei cinci actori sunt puși pe improvizație, au chef de joc/joacă și ne invită, miercuri, la primul lor show.

Ovidiu Ivan, Theodor Ivan, Alexandru Petrila și Petre Sapojnic vin la emisiunea „Oameni și idei”, la Radio România Iași, marți, după știrile orei 14,00. Vom afla cine sunt și ce planuri au.

Realizator, Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video/live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.

Etichete:
Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 15 decembrie 2025, 09:00

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan: Marți, 16 decembrie 2025, de la ora 19:00, va avea loc spectacolul...

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
(INTERVIU) Maria Nagy, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (14.12.2025)
Emisiuni duminică, 14 decembrie 2025, 13:23

(INTERVIU) Maria Nagy, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (14.12.2025)

După  foarte mulți ani de absență, una dintre cele mai bune voci feminine din România, Maria Nagy, revine în atenția publicului cu o piesă...

(INTERVIU) Maria Nagy, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (14.12.2025)
(INTERVIU) Teodora Ipate și Laur Bubuianu (Ride the Magic – Accelerăm Binele de Crăciun la Madras!), la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (14.12.2025)
Emisiuni duminică, 14 decembrie 2025, 13:02

(INTERVIU) Teodora Ipate și Laur Bubuianu (Ride the Magic – Accelerăm Binele de Crăciun la Madras!), la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (14.12.2025)

Cu doar căteva zile înainte de Crăciun, mai exact pe 20 decembrie, începănd cu ora 16.00, showroom-ul Madras se transformă într-un loc de...

(INTERVIU) Teodora Ipate și Laur Bubuianu (Ride the Magic – Accelerăm Binele de Crăciun la Madras!), la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (14.12.2025)
„Justiție capturată” – dezbaterea care aprinde România
Emisiuni vineri, 12 decembrie 2025, 11:06

„Justiție capturată” – dezbaterea care aprinde România

Documentarul Recorder, „Justiție capturată”, a readus în prim-plan discuțiile despre justiția din România și despre lupta anticorupție....

„Justiție capturată” – dezbaterea care aprinde România
Emisiuni vineri, 12 decembrie 2025, 09:00

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan.   Pe 13 și 14 decembrie, în Sala Voievozilor din Palatul...

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 12 decembrie 2025, 08:45

#StareaEducației(INTERVIU) Mona Coțofan, profesoară de limba română: ”Limitele impuse temelor pentru acasă, prin ordin ministerial, nu sunt realiste, cred că e o estimare ruptă de realitatea sistemului.”/ Genoveva Farcaș, profesoară de pedagogie: ”La noi, temele nu prea sunt raportate la vârstele elevilor. La clasele primare, sarcina efecturării temelor este supradimensionată.”

Ministerul Educației a publicat, săptămâna trecută, un ordin care schimbă regulile privind temele pentru acasă în învățământul...

#StareaEducației(INTERVIU) Mona Coțofan, profesoară de limba română: ”Limitele impuse temelor pentru acasă, prin ordin ministerial, nu sunt realiste, cred că e o estimare ruptă de realitatea sistemului.”/ Genoveva Farcaș, profesoară de pedagogie: ”La noi, temele nu prea sunt raportate la vârstele elevilor. La clasele primare, sarcina efecturării temelor este supradimensionată.”
Emisiuni joi, 11 decembrie 2025, 09:56

Campania „Darnic pentru Educație” la a V-a ediție. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„Darnic pentru Educație” 2025 cu Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială. Adelina Elena Tîrnoveanu, responsabil...

Campania „Darnic pentru Educație” la a V-a ediție. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 10 decembrie 2025, 17:37

#StareaEducației – REMIGRANT ÎN ROMÂNIA – ”Dacă îl lăsați aici, îl distrugeți.” Povestea unei familii întoarse în țară după 13 ani în Austria și lupta pentru integrarea copiilor în școala publică

  După 13 ani petrecuți în Austria, familia Serediuc din Iași a decis în 2021 să revină în România. Dorul de casă, libertatea...

#StareaEducației – REMIGRANT ÎN ROMÂNIA – ”Dacă îl lăsați aici, îl distrugeți.” Povestea unei familii întoarse în țară după 13 ani în Austria și lupta pentru integrarea copiilor în școala publică