Matei Vișniec: „A nu investi în cultură înseamnă a nu investi în viitorul unei națiuni”

Scriitorul, dramaturgul și jurnalistul Matei Vișniec este invitat în emisiunea „Oameni și idei”, la Radio România Iași, pentru o discuție despre puterea cuvintelor, importanța literaturii și a teatrului și despre rolul radioului ca promotor cultural.

Publicat de isoreanu, 3 noiembrie 2025, 11:54

Într-o societate dominată de crize, manipulări și polarizare, este esențială investiția în cultură, în educație prin cultură.

Scriitorul, dramaturgul, jurnalistul și omul de radio Matei Vișniec este invitat în emisiunea „Oameni și idei”, la Radio România Iași, marți, după știrile orei 14.00, pentru a vorbi despre importanța literaturii și a teatrului, despre valoarea cuvintelor și despre rolul de promotor cultural al radioului.

Realizator: Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video live, pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.