Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Matei Vișniec: „A nu investi în cultură înseamnă a nu investi în viitorul unei națiuni”

Matei Vișniec: „A nu investi în cultură înseamnă a nu investi în viitorul unei națiuni”

Scriitorul, dramaturgul și jurnalistul Matei Vișniec este invitat în emisiunea „Oameni și idei”, la Radio România Iași, pentru o discuție despre puterea cuvintelor, importanța literaturii și a teatrului și despre rolul radioului ca promotor cultural.

Matei Vișniec: „A nu investi în cultură înseamnă a nu investi în viitorul unei națiuni”

Publicat de isoreanu, 3 noiembrie 2025, 11:54

Într-o societate dominată de crize, manipulări și polarizare, este esențială investiția în cultură, în educație prin cultură.

Scriitorul, dramaturgul, jurnalistul și omul de radio Matei Vișniec este invitat în emisiunea „Oameni și idei”, la Radio România Iași, marți, după știrile orei 14.00, pentru a vorbi despre importanța literaturii și a teatrului, despre valoarea cuvintelor și despre rolul de promotor cultural al radioului.

Realizator: Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video live, pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.

Etichete:
#StareaEducației (INTERVIU) Prof.dr. Dan Cașcaval, vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor: „A fost o agendă incisivă a CNR de la Iași, cu multe teme sensibile, dar prezența președintelui Nicușor Dan a calmat spiritele. I-am dat teme domnului președinte, de la autonomia financiară și flexibilizarea reglementărilor bugetare, până la investițiile în domeniile STEM și internaționalizarea universităților.”
Emisiuni vineri, 31 octombrie 2025, 16:26

#StareaEducației (INTERVIU) Prof.dr. Dan Cașcaval, vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor: „A fost o agendă incisivă a CNR de la Iași, cu multe teme sensibile, dar prezența președintelui Nicușor Dan a calmat spiritele. I-am dat teme domnului președinte, de la autonomia financiară și flexibilizarea reglementărilor bugetare, până la investițiile în domeniile STEM și internaționalizarea universităților.”

La finalul săptămânii trecute, Iașiul a fost gazda Consiliului Național al Rectorilor din România și Republica Moldova. Evenimentul a avut o...

#StareaEducației (INTERVIU) Prof.dr. Dan Cașcaval, vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor: „A fost o agendă incisivă a CNR de la Iași, cu multe teme sensibile, dar prezența președintelui Nicușor Dan a calmat spiritele. I-am dat teme domnului președinte, de la autonomia financiară și flexibilizarea reglementărilor bugetare, până la investițiile în domeniile STEM și internaționalizarea universităților.”
(VIDEO) IMPERATIV – Securitate, guvernare, credibilitate – testele toamnei politice
Emisiuni vineri, 31 octombrie 2025, 08:34

(VIDEO) IMPERATIV – Securitate, guvernare, credibilitate – testele toamnei politice

Retragerea unor militari americani din România, vizita comisarului european pentru economie Valdis Dombrovskis și tensiunile tot mai vizibile din...

(VIDEO) IMPERATIV – Securitate, guvernare, credibilitate – testele toamnei politice
Conservatorism, regionalism moldovenesc și alte mofturi de secol XIX – în prezentarea autorului, istoric Simion-Alexandru Gavriș – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 31 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni vineri, 31 octombrie 2025, 07:43

Conservatorism, regionalism moldovenesc și alte mofturi de secol XIX – în prezentarea autorului, istoric Simion-Alexandru Gavriș – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 31 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, invitat al ediției de astăzi a emisiunii Dialog intercultural avem pe Simion-Alexandru Gavriș, doctor în Istorie din anul...

Conservatorism, regionalism moldovenesc și alte mofturi de secol XIX – în prezentarea autorului, istoric Simion-Alexandru Gavriș – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 31 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Puls Juridic: Scurgeri de gaze: Ce trebuie să faceți pentru a fi în siguranță?
Emisiuni miercuri, 29 octombrie 2025, 12:01

Puls Juridic: Scurgeri de gaze: Ce trebuie să faceți pentru a fi în siguranță?

Cum recunoașteți semnele unei scurgeri de gaze și cum poate fi prevenită o explozie aflați în rubrica de astăzi de la colonel Ovidiu...

Puls Juridic: Scurgeri de gaze: Ce trebuie să faceți pentru a fi în siguranță?
Emisiuni miercuri, 29 octombrie 2025, 10:39

Împletirea tradițiilor cu sfânta biserică în volumul Noi două, de Maria Loghin și Elena Sârghe – temă a emisiunii Tradiții de joi, 30 OCTOMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

În ziua de duminică, 12 octombrie 2025, începând cu ora 12, în satul Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, mai exact în incinta...

Împletirea tradițiilor cu sfânta biserică în volumul Noi două, de Maria Loghin și Elena Sârghe – temă a emisiunii Tradiții de joi, 30 OCTOMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni miercuri, 29 octombrie 2025, 10:24

Radio România Iași la 84 de ani! Incubatorul se întoarce!

Radio România Iași la 84 de ani! Incubatorul se întoarce! Voluntarii de la Asociația Studenților Jurnaliști s-au auzit astăzi în matinalul...

Radio România Iași la 84 de ani! Incubatorul se întoarce!
Emisiuni miercuri, 29 octombrie 2025, 09:16

#StareaEducației (INTERVIU) Adriana Mahu, mentor Smarty Kids Iași: ”Aritmetica mentală dezvoltă gândirea și funcționarea ambelor emisfere cerebrale în sincron. Avem copii care ne spun capitalele în timp ce calculează sau copii care pot face două calcule în același timp.”

Atenția copiilor este din ce în ce mai greu de captat într-o epocă în care tehnologia concurează direct cu educația tradițională. Există...

#StareaEducației (INTERVIU) Adriana Mahu, mentor Smarty Kids Iași: ”Aritmetica mentală dezvoltă gândirea și funcționarea ambelor emisfere cerebrale în sincron. Avem copii care ne spun capitalele în timp ce calculează sau copii care pot face două calcule în același timp.”
Emisiuni marți, 28 octombrie 2025, 12:45

(AUDIO) Artistul plastic Gabriel Caloian „ne invită să privim cerul”

În ziua de 23 octombrie 2025, începând cu ora 18, am participat la finisajul expoziției Căutând sateliții (Looking for satellites),...

(AUDIO) Artistul plastic Gabriel Caloian „ne invită să privim cerul”