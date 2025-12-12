„Justiție capturată” – dezbaterea care aprinde România

Documentarul Recorder „Justiție capturată” readuce în prim-plan teme sensibile legate de funcționarea sistemului judiciar din România, generând reacții intense atât în rândul magistraților, cât și în societatea civilă. Pentru a analiza impactul acestor dezvăluiri și posibilele consecințe asupra încrederii publice în justiție, Radio România Iași vă propune o dezbatere cu invitați implicați activ în monitorizarea și susținerea integrității instituțiilor statului. La „Imperativ”, după știrile orei 14.00, vorbim cu Daniela Mitrofan, președinta Asociației „Reset”, și activista Angi Șerban, membră a comunității „Corupția Ucide”.

Documentarul Recorder, „Justiție capturată”, a readus în prim-plan discuțiile despre justiția din România și despre lupta anticorupție. De această dată, nu doar justiția sau politicul, ci întreaga societate a fost zguduită de informațiile și relatările din documentarul jurnaliștilor de la Recorder.

Devine acesta un punct zero, un moment de restart pentru un domeniu esențial într-o democrație?

Președinta Asociației „Reset”, Daniela Mitrofan, și activista Angi Șerban, membră a comunității „Corupția Ucide”, sunt invitate la emisiunea „Imperativ”, la Radio România Iași, după știrile orei 14.00, pentru o dezbatere pe acest subiect.

Realizator: Ioana Soreanu.

