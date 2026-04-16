Ieşirea din iarnă a familiilor de albine şi atracţiile turistice ale cumunei vasluiene Costeşti. Apicultorul şi edilul şef Vasile Puf cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 16.04.2026.

Albinele sunt vitale pentru viața pe Pământ, fiind considerate cea mai importantă specie polenizatoare, responsabilă pentru polenizarea a peste 80% din plantele cu flori și 3/4 din culturile agricole.

Publicat de mihaipohoata, 16 aprilie 2026, 11:53



De asemenea albinele asigură securitatea alimentară, biodiversitatea și echilibrul ecosistemelor, producând miere, polen, propolis și alte produse apicole.

Principalele aspecte ale importanței albinelor:

Polenizarea esențială

Albinele polenizează majoritatea culturilor de fructe, legume și oleaginoase, influențând direct producția alimentară globală.

Biodiversitate și ecosistem

Contribuie la reproducerea plantelor sălbatice, menținând astfel habitatul pentru multe specii de animale.

Indicatori ai mediului

Starea de sănătate a familiilor de albine reflectă calitatea mediului înconjurător.

Produse apicole

Produc miere, ceară, propolis, lăptișor de matcă și polen, cu beneficii recunoscute pentru sănătate.

Albinele sunt, de asemenea, o specie amenințată, ceea ce face protejarea lor crucială pentru supraviețuirea plantelor și a ecosistemelor.

Cum au ieşit din iarnă familiile de albine şi cu ce atracţii turistice se mândreşte comuna vasluiană Costeşti, cu accent pe mânăstirile Pârveşti şi Moreni, ne spune Vasile Puf, preşedintele filialei Vaslui a Asociaţiei Crescătorilor de Albine şi edil şef al comunei Costeşti din judeţul Vaslui astăzi, joi, 16 aprilie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:45, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

