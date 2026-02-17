Ascultă Radio România Iași Live
Iașul marchează Anul Brâncuși prin „Luna Sculptorilor Români”. Bună Dimineața cu George Marici

Publicat de Andreea Drilea, 17 februarie 2026, 09:52

Pentru cultura română, data de 19 februarie are o semnificație aparte: se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși, personalitate de talie mondială și pionier al sculpturii moderne abstracte.

Născut în 1876, la Hobița, în județul Gorj, Brâncuși avea să devină unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX, stabilindu-se ulterior la Paris, unde s-a stins din viață în anul 1957.

La Iași, momentul aniversar este marcat printr-un amplu program cultural. Orașul redevine, simbolic, capitala sculpturii din România, odată cu inaugurarea celor peste 30 de expoziții și evenimente conexe care reunesc artiști, curatori și oameni de cultură din întreaga țară.

Manifestările sunt incluse în cadrul proiectului Luna Sculptorilor Români, desfășurat în perioada 19 februarie – 19 martie 2026, eveniment organizat de Ateneul Național din Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași. Din acest an, proiectul se desfășoară sub patronajul Comisia Națională a României pentru UNESCO, confirmând importanța sa pe scena culturală națională.

În această perioadă, inima Iașului va fi transformată într-un veritabil muzeu în aer liber. Zeci de sculpturi monumentale vor fi expuse pe principalele artere pietonale, dar și în spații emblematice ale orașului — de la instituții culturale și muzee, până la universități și Aeroportul Internațional Iași.

Mai multe detalii despre eveniment în matinalul de la Radio România Iași am aflat de la Maria Bilaşevschi, critic de artă şi curator din Iaşi, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Iași, lector universitar doctor secția Pedagogia Artelor Plastice și Decorative, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.

