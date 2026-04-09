Festival de design interior la Iași, Romanian Creative Week. Otilia Chitic în direct la Radio Iași

Publicat de Andreea Drilea, 9 aprilie 2026, 10:28

Omul care aduce vestea: Se caută branduri locale pentru rețeaua Iași Interior Design!

Festival de design interior la Iași, Romanian Creative Week, 13-24 mai 2026

Otilia Chitic, organizator, în matinal cu Adina Șuhan:

Iași Interior Design-dacă ai un spațiu pe axa Copou – Centru – Palas Campus, îl poți înscrie în festival până pe 15 aprilie!

Mesajul festivalului:

„Nu doar locuim în spații, ci ele ne modelează.

Iași Interior Design – dialog din spații reale, întâlnite zi de zi, care pot deveni mai memorabile, mai conversaționale și mai relevante pentru oraș.

În 2026, festivalul construiește o rețea locală de showroomuri, furnizori și producători care susțin și completează ecosistemul de design din Iași.

Prin acest open call, invităm brandurile locale să intre în network-ul [iid] și să facă parte din circuitul oficial al festivalului.

Ne interesează actorii locali care pot aduce valoare reală în acest context: produse, servicii, expertiză, prezență și relevanță.”