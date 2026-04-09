Festival de design interior la Iași, Romanian Creative Week. Otilia Chitic în direct la Radio Iași
Publicat de Andreea Drilea, 9 aprilie 2026, 10:28
Omul care aduce vestea: Se caută branduri locale pentru rețeaua Iași Interior Design!
Festival de design interior la Iași, Romanian Creative Week, 13-24 mai 2026
Otilia Chitic, organizator, în matinal cu Adina Șuhan:
Iași Interior Design-dacă ai un spațiu pe axa Copou – Centru – Palas Campus, îl poți înscrie în festival până pe 15 aprilie!
Mesajul festivalului:
„Nu doar locuim în spații, ci ele ne modelează.
Iași Interior Design – dialog din spații reale, întâlnite zi de zi, care pot deveni mai memorabile, mai conversaționale și mai relevante pentru oraș.
În 2026, festivalul construiește o rețea locală de showroomuri, furnizori și producători care susțin și completează ecosistemul de design din Iași.
Prin acest open call, invităm brandurile locale să intre în network-ul [iid] și să facă parte din circuitul oficial al festivalului.
Ne interesează actorii locali care pot aduce valoare reală în acest context: produse, servicii, expertiză, prezență și relevanță.”