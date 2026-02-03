Fericirea – iluzie sau promisiune? Un dialog cu Marius Manole

Actorul Marius Manole vorbește, la „Oameni și idei”, despre cartea sa „Fericirea e în actul următor”, o confesiune construită ca o piesă de teatru. Un dialog despre vulnerabilitate, sacrificiu și mirajul teatrului.

„Fericirea e în actul următor” – o confesiune curajoasă și emoționantă semnată de Marius Manole.

În emisiunea „Oameni și idei”, la Radio România Iași, marți, după știrile de la ora 14:00, vom discuta cu Marius Manole despre teatru și viață, despre roluri care te construiesc, despre sacrificii și despre relația dintre fericire și creație.

Realizator: Ioana Soreanu.

