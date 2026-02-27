„Femeile remarcabile ale Iașului”, tur ghidat de primăvară! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 27 februarie 2026, 09:25



„Femeile remarcabile ale Iașului”, tur ghidat de primăvară!

Muzeul „Otilia Cazimir”, singura casă memorială din Iași dedicată unei personalități feminine!

Irina Tacu, ghid de turism, în matinal cu Adina Șuhan:

Mesajul organizatorilor:

„Primăvara începe cu povești. Cu emoție. Cu inspirație.

În preajma zilei în care celebrăm feminitatea, forța și grația femeii, vă invităm la un nou tur dedicat Femeilor Remarcabile ale Iașului.

Vom vizita mai întâi singura casă memorială din Iași dedicată unei personalități feminine – Muzeul Otilia Cazimir.

Apoi, la pas, pe strada Grigore Ghica Vodă, vom depăna povești despre alte mari doamne ale Iașului, femei curajoase, vizionare, uneori uitate, dar niciodată mai puțin importante.

După o scurtă plimbare, întâlnirea noastră va continua în atmosfera caldă și primitoare a Cafenelei Nook Coffee Place. În fața unei cafele sau a unui ceai, vom continua călătoria printre destine inspiraționale.

Vom avea parte și de mici surprize dulci, pentru ca începutul de primăvară să fie cu adevărat special.

Vă așteptăm cu drag!”

FOTO Facebook