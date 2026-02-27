Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » „Femeile remarcabile ale Iașului”, tur ghidat de primăvară! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„Femeile remarcabile ale Iașului”, tur ghidat de primăvară! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„Femeile remarcabile ale Iașului”, tur ghidat de primăvară! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 27 februarie 2026, 09:25


„Femeile remarcabile ale Iașului”, tur ghidat de primăvară!

Muzeul „Otilia Cazimir”, singura casă memorială din Iași dedicată unei personalități feminine!

Irina Tacu, ghid de turism, în matinal cu Adina Șuhan: 

Mesajul organizatorilor:

„Primăvara începe cu povești. Cu emoție. Cu inspirație.

În preajma zilei în care celebrăm feminitatea, forța și grația femeii, vă invităm la un nou tur dedicat Femeilor Remarcabile ale Iașului.

Vom vizita mai întâi singura casă memorială din Iași dedicată unei personalități feminine – Muzeul Otilia Cazimir.

Apoi, la pas, pe strada Grigore Ghica Vodă, vom depăna povești despre alte mari doamne ale Iașului, femei curajoase, vizionare, uneori uitate, dar niciodată mai puțin importante.

După o scurtă plimbare, întâlnirea noastră va continua în atmosfera caldă și primitoare a Cafenelei Nook Coffee Place. În fața unei cafele sau a unui ceai, vom continua călătoria printre destine inspiraționale.

Vom avea parte și de mici surprize dulci, pentru ca începutul de primăvară să fie cu adevărat special.

Vă așteptăm cu drag!”

FOTO Facebook

Etichete:
Sunteți pregătiți? Stă să înceapă! Classix Festival 2026, Iași, 1-8 martie. Patricia Brohanschi, directorul festivalului, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 25 februarie 2026, 11:21

Sunteți pregătiți? Stă să înceapă! Classix Festival 2026, Iași, 1-8 martie. Patricia Brohanschi, directorul festivalului, în matinal cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Sunteți pregătiți? Stă să înceapă! Classix Festival 2026, Iași, 1-8 martie Radio România Iași, partener media  ...

Sunteți pregătiți? Stă să înceapă! Classix Festival 2026, Iași, 1-8 martie. Patricia Brohanschi, directorul festivalului, în matinal cu Adina Șuhan
Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”
Emisiuni miercuri, 25 februarie 2026, 11:17

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio” Planuri pentru mărțișor! Ce plantați primăvara asta? Un măr,...

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”
(PROMO) Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, la 36 de ani de la înființare, în straie de sărbătoare – temă a emisiunii de miercuri, 25 februarie 2026, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban
Emisiuni miercuri, 25 februarie 2026, 09:32

(PROMO) Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, la 36 de ani de la înființare, în straie de sărbătoare – temă a emisiunii de miercuri, 25 februarie 2026, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, reprezentanții Comunității Ruşilor Lipoveni din România (CRLR) au marcat în ziua de duminică, 15 februarie 2026, începând...

(PROMO) Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, la 36 de ani de la înființare, în straie de sărbătoare – temă a emisiunii de miercuri, 25 februarie 2026, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban
Când vine primăvara? Climatologul Lucian Sfîcă, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 24 februarie 2026, 09:53

Când vine primăvara? Climatologul Lucian Sfîcă, în matinal cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Când vine primăvara? Cum caracterizează specialiștii iarna 2025 – 2026? Conferențiar doctor Lucian Sfîcă a fondat...

Când vine primăvara? Climatologul Lucian Sfîcă, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 24 februarie 2026, 09:06

#StareaEducației (INTERVIU) Violența școlară în județul Iași, în scădere: prevenția și parteneriatul, cheia unui climat sigur în unitățile de învățământ

 În ultimii ani, fenomenul violenței școlare a devenit o preocupare majoră pentru autorități, părinți și societatea civilă. La nivel...

#StareaEducației (INTERVIU) Violența școlară în județul Iași, în scădere: prevenția și parteneriatul, cheia unui climat sigur în unitățile de învățământ
Emisiuni luni, 23 februarie 2026, 20:29

Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – Invitat, Prof. Univ. Dr. Veronica Mocanu, Profesor de Fiziopatologie și Comportament Alimentar

Obiceiurile alimentare sănătoase se deprind de la vârste fragede, iar  sănătatea adultului depinde în mare măsură de stilul de viață pe...

Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – Invitat, Prof. Univ. Dr. Veronica Mocanu, Profesor de Fiziopatologie și Comportament Alimentar
Emisiuni luni, 23 februarie 2026, 17:39

Patru ani de război în Ucraina. Artă, memorie și rezistență

Pe 24 februarie se împlinesc 4 ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia. Un război care părea de neconceput într-o Europă civilizată în...

Patru ani de război în Ucraina. Artă, memorie și rezistență
Emisiuni luni, 23 februarie 2026, 10:40

„Dragobetele sărută fetele!” – Etnologul Adina Hulubaș, în matinal cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea „Dragobetele sărută fetele!” Românii sărbătoresc dragostea pe 24 februarie! „Logodnicul...

„Dragobetele sărută fetele!” – Etnologul Adina Hulubaș, în matinal cu Adina Șuhan