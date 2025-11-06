Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » EXPOZIȚIE INEDITĂ DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE LA MIROSLAVA, 14 – 16 noiembrie 2025. Organizatorul Romeo Condriuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.11.2025.

EXPOZIȚIE INEDITĂ DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE LA MIROSLAVA, 14 – 16 noiembrie 2025. Organizatorul Romeo Condriuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.11.2025.

Eveniment inedit la Iași! O EXPOZIȚIE INEDITĂ DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE LA MIROSLAVA, în perioada 14 – 16 noiembrie 2025, strada principală 63, care promite să devină un adevărat rai al copiilor și al pasionaților de necuvântătoare! Dacă vă plac animalele și vă doriți o experiență de neuitat atunci acest eveniment este absolut de neratat!

EXPOZIȚIE INEDITĂ DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE LA MIROSLAVA, 14 – 16 noiembrie 2025. Organizatorul Romeo Condriuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.11.2025.

Publicat de mihaipohoata, 6 noiembrie 2025, 12:43


Expoziția de păsări și animale promite să fie o adevărată paradă a frumuseții și a diversității de specii, cu unele dintre cele mai frumoase exemplare de păsări de curte, porumbei de rasă și iepuri.

Veți avea ocazia să vedeți chiar și animale care au concurat pentru titlul de campioni, iar cele mai bine îngrijite și spectaculoase exemplare vor atrage toate privirile vizitatorilor!

Întregul eveniment este dedicat iubitorilor de animale, pasionaților de crescătorie și familiilor cu copii care vor descoperi un adevărat Univers al diversității faunistice.

În cadrul expoziției vor fi expuse specii de găini de rasă, porumbei, rațe, gâște și iepuri de rasă, toate provenind de la crescători din Iași și din alte colțuri ale țării.

Un adevărat festival pentru cei care apreciază frumosul și care doresc să învețe mai multe despre aceste minunății ale naturii.

Ce vă așteaptă la EXPOZIȚIA DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE?

  • Oportunitatea de a întâlni cei mai buni crescători din țară și de a învăța trucuri și sfaturi despre îngrijirea animalelor.
  • Expoziții impresionante cu păsări și animale ce au participat la competiții și care au câștigat titluri importante.
  • Un eveniment dedicat familiilor cu activități speciale pentru copii și momente de distracție în mijlocul celor mai frumoase specii de păsări și animale.

Evenimentul va avea loc la Miroslava, strada principală 63 și va fi deschis timp de trei zile, între 14 și 16 noiembrie 2025, când vă veți putea  bucura de o expoziție unică, plină de farmec și culoare!

Sâmbătă și duminică – Târg Exterior, începând cu ora 9:00.

Program de vizitare:

Vineri 9:00-18-00;

Sâmbăta 9:00-18:00;

Duminică 9:00-14:00.

Pentru copiii sub 7 ani accesul este gratuit!

Locație: Miroslava, strada principală 63.

Perioada: 14–16 Noiembrie 2025.

Detalii avem din partea organizatorului Romeo Condriuc, astăzi, joi, 6 noiembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Sursă: Romeo Condriuc, organizator.

Etichete:
Începe UniFEST! Iași, 7 – 17 noiembrie 2025! Alexandra Haras și Alexandru Obreja în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 6 noiembrie 2025, 10:18

Începe UniFEST! Iași, 7 – 17 noiembrie 2025! Alexandra Haras și Alexandru Obreja în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Începe UniFEST! Iași, 7 – 17 noiembrie 2025! O nouă ediție a celui mai mare festival de studenți, UniFEST, se va desfășura între 7 și...

Începe UniFEST! Iași, 7 – 17 noiembrie 2025! Alexandra Haras și Alexandru Obreja în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
IMPERATIV: Flancul estic al NATO în fața Rusiei
Emisiuni joi, 6 noiembrie 2025, 08:57

IMPERATIV: Flancul estic al NATO în fața Rusiei

Vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, la București și discuțiile cu președintele Nicușor Dan despre securitatea flancului estic vin...

IMPERATIV: Flancul estic al NATO în fața Rusiei
Filmele de la Cannes se văd la Cinema Ateneu în acest weekend. Criticul de film Irina Margareta Nistor, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 5 noiembrie 2025, 10:33

Filmele de la Cannes se văd la Cinema Ateneu în acest weekend. Criticul de film Irina Margareta Nistor, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Filmele de la Cannes se văd la Cinema Ateneu în acest weekend, 7-9 noiembrie 2025 Mesajul echipei Cinema Ateneu Iasi: Weekendul acesta sala...

Filmele de la Cannes se văd la Cinema Ateneu în acest weekend. Criticul de film Irina Margareta Nistor, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
CONAF a lansat seria naționala „SupraTAX”! Cristina Chiriac, președinte CONAF, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 5 noiembrie 2025, 10:03

CONAF a lansat seria naționala „SupraTAX”! Cristina Chiriac, președinte CONAF, în matinal cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea CONAF a lansat seria naționala „SupraTAX”! Setul de măsuri care pot reduce deficitul bugetar a fost prezentat la...

CONAF a lansat seria naționala „SupraTAX”! Cristina Chiriac, președinte CONAF, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 5 noiembrie 2025, 09:54

Studenții de la Geografie se pregătesc de Balul Bobocilor! Maria Chelariu, Vladuț Gandore și Maria Tanasă, studenții organizatori, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Studenții de la Geografie se pregătesc de Balul Bobocilor! Eveniment organizat de Liga Studenților de la Geografie și Geologie – LSGG Iași...

Studenții de la Geografie se pregătesc de Balul Bobocilor! Maria Chelariu, Vladuț Gandore și Maria Tanasă, studenții organizatori, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 5 noiembrie 2025, 09:14

Puls Juridic: Malpraxis medical: Răspunderea spitalelor pentru infecțiile nosocomiale (Partea I)

Peste 400 de plângeri de malpraxis au fost înregistrate la nivel național, în perioada 2023-2024, conform datelor Fundației pentru Apărarea...

Puls Juridic: Malpraxis medical: Răspunderea spitalelor pentru infecțiile nosocomiale (Partea I)
Emisiuni marți, 4 noiembrie 2025, 13:10

#StareaEducației (INTERVIU) Scriitoarea Veronica D. Niculescu: ” Pentru mine, FILIT înseamnă ieșirea din singurătate. Întâlnirile cu elevii și copiii sunt impresionante, mai ales când vii între ei și vezi bucuria din ochii lor, mânuțele care tremură când vin la un autograf. Întrebările adresate sunt sofisticate și aparțin, de obicei, adolescenților.”

Scriitoarea Veronica D. Niculescu a fost una dintre prezențele remarcabile ale ediției din acest an a Festivalului Internațional de Literatură...

#StareaEducației (INTERVIU) Scriitoarea Veronica D. Niculescu: ” Pentru mine, FILIT înseamnă ieșirea din singurătate. Întâlnirile cu elevii și copiii sunt impresionante, mai ales când vii între ei și vezi bucuria din ochii lor, mânuțele care tremură când vin la un autograf. Întrebările adresate sunt sofisticate și aparțin, de obicei, adolescenților.”
Emisiuni luni, 3 noiembrie 2025, 12:31

#StareaEducației: (INTERVIU) Prof. Mircea Bertea, președinte ANCLP: ”Plata practicii pedagogice pentru profesorii care îndrumă viitorii învățători și educatori este o bătaie de joc.” /Prof. Adriana Robu, director adjunct Colegiul Pedagogic Iași: ”Este nevoie de o adaptare a programelor școlare pentru învățământul pedagogic, pentru că cele vechi nu mai bat cu realitatea zilelor noastre.”

De anul școlar viitor, liceele cu profil pedagogic nu vor mai organiza admitere pentru specializările învățător, educator și puericultor,...

#StareaEducației: (INTERVIU) Prof. Mircea Bertea, președinte ANCLP: ”Plata practicii pedagogice pentru profesorii care îndrumă viitorii învățători și educatori este o bătaie de joc.” /Prof. Adriana Robu, director adjunct Colegiul Pedagogic Iași: ”Este nevoie de o adaptare a programelor școlare pentru învățământul pedagogic, pentru că cele vechi nu mai bat cu realitatea zilelor noastre.”