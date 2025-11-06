EXPOZIȚIE INEDITĂ DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE LA MIROSLAVA, 14 – 16 noiembrie 2025. Organizatorul Romeo Condriuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.11.2025.

Eveniment inedit la Iași! O EXPOZIȚIE INEDITĂ DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE LA MIROSLAVA, în perioada 14 – 16 noiembrie 2025, strada principală 63, care promite să devină un adevărat rai al copiilor și al pasionaților de necuvântătoare! Dacă vă plac animalele și vă doriți o experiență de neuitat atunci acest eveniment este absolut de neratat!

Publicat de mihaipohoata, 6 noiembrie 2025, 12:43



Expoziția de păsări și animale promite să fie o adevărată paradă a frumuseții și a diversității de specii, cu unele dintre cele mai frumoase exemplare de păsări de curte, porumbei de rasă și iepuri.

Veți avea ocazia să vedeți chiar și animale care au concurat pentru titlul de campioni, iar cele mai bine îngrijite și spectaculoase exemplare vor atrage toate privirile vizitatorilor!

Întregul eveniment este dedicat iubitorilor de animale, pasionaților de crescătorie și familiilor cu copii care vor descoperi un adevărat Univers al diversității faunistice.

În cadrul expoziției vor fi expuse specii de găini de rasă, porumbei, rațe, gâște și iepuri de rasă, toate provenind de la crescători din Iași și din alte colțuri ale țării.

Un adevărat festival pentru cei care apreciază frumosul și care doresc să învețe mai multe despre aceste minunății ale naturii.

Ce vă așteaptă la EXPOZIȚIA DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE?

Oportunitatea de a întâlni cei mai buni crescători din țară și de a învăța trucuri și sfaturi despre îngrijirea animalelor.

Expoziții impresionante cu păsări și animale ce au participat la competiții și care au câștigat titluri importante.

Un eveniment dedicat familiilor cu activități speciale pentru copii și momente de distracție în mijlocul celor mai frumoase specii de păsări și animale.

Evenimentul va avea loc la Miroslava, strada principală 63 și va fi deschis timp de trei zile, între 14 și 16 noiembrie 2025, când vă veți putea bucura de o expoziție unică, plină de farmec și culoare!

Sâmbătă și duminică – Târg Exterior, începând cu ora 9:00.

Program de vizitare:

Vineri 9:00-18-00;

Sâmbăta 9:00-18:00;

Duminică 9:00-14:00.

Pentru copiii sub 7 ani accesul este gratuit!

Locație: Miroslava, strada principală 63.

Perioada: 14–16 Noiembrie 2025.

Detalii avem din partea organizatorului Romeo Condriuc, astăzi, joi, 6 noiembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Romeo Condriuc, organizator.