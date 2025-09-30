„Electricele vechi nu-s gunoi!” Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 09:34
„Electricele vechi nu-s gunoi!”
Cum le reciclăm? Am aflat în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.
Cătălin Neculau, director Salubris Iași, ne-a adus detaliile pe frecvențele Radio România Iași:
Iașul marchează Ziua Mondială a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electronice prin campania „Electricele vechi nu-s gunoi! Reciclează-le cu noi!”
Municipiul Iași se alătură și în acest an inițiativei globale dedicate Zilei Mondiale a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electronice, organizând în perioada 01 – 15 octombrie campania „Electricele vechi nu-s gunoi! Reciclează-le cu noi!”.
Campania facilitează colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) într-un cadru organizat, sigur și accesibil. Locuitorii municipiului care predau astfel de deșeuri pe durata campaniei vor fi înscriși automat într-o tombolă, menită să recunoască implicarea lor în protejarea mediului înconjurător.
Tragerea la sorți va avea loc pe 16 octombrie, ora 12:00, la Centrul Permanent de Colectare DEEE din Iași, situat pe strada Pompei nr. 3 (zona Podul de Piatră).
Pentru a facilita accesul cetățenilor la procesul de predare a deșeurilor electrice și electronice, organizatorii pun la dispoziție mai multe puncte de colectare în municipiul
Iași, funcționale pe întreaga durată a campaniei, între 1 și 15 octombrie:
• Sediul SC Salubris S.A., Șoseaua Națională nr. 43 – deschis de luni până vineri, între orele 09:00–16:00
• Centrul Permanent de Colectare DEEE, strada Pompei nr. 3 (zona Podul de Piatră):
o Luni, Miercuri: 09:00–18:00
o Marți, Joi, Vineri: 09:00–17:00
o Sâmbătă: 09:00–13:00
• Centrele de cartier:
o Tătărași – str. Vasile Lupu nr. 8
o Alexandru cel Bun – str. Tabacului nr. 1B
o Nicolina – str. Petre Țuțea nr. 2
o Păcurari – Șos. Păcurari nr. 34
o Frumoasa – B-dul Poitiers nr. 20–22
(Program pentru toate centrele de cartier: luni–vineri, 09:00–16:00)
Programări pentru ridicarea electronicelor vechi se pot face la numărul de telefon: 0764 399 399