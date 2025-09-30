„Electricele vechi nu-s gunoi!” Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 09:34





„Electricele vechi nu-s gunoi!”

Cum le reciclăm? Am aflat în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Cătălin Neculau, director Salubris Iași, ne-a adus detaliile pe frecvențele Radio România Iași:

Iașul marchează Ziua Mondială a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electronice prin campania „Electricele vechi nu-s gunoi! Reciclează-le cu noi!”

Municipiul Iași se alătură și în acest an inițiativei globale dedicate Zilei Mondiale a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electronice, organizând în perioada 01 – 15 octombrie campania „Electricele vechi nu-s gunoi! Reciclează-le cu noi!”.

Campania facilitează colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) într-un cadru organizat, sigur și accesibil. Locuitorii municipiului care predau astfel de deșeuri pe durata campaniei vor fi înscriși automat într-o tombolă, menită să recunoască implicarea lor în protejarea mediului înconjurător.

Tragerea la sorți va avea loc pe 16 octombrie, ora 12:00, la Centrul Permanent de Colectare DEEE din Iași, situat pe strada Pompei nr. 3 (zona Podul de Piatră).

Pentru a facilita accesul cetățenilor la procesul de predare a deșeurilor electrice și electronice, organizatorii pun la dispoziție mai multe puncte de colectare în municipiul

Iași, funcționale pe întreaga durată a campaniei, între 1 și 15 octombrie:

• Sediul SC Salubris S.A., Șoseaua Națională nr. 43 – deschis de luni până vineri, între orele 09:00–16:00

• Centrul Permanent de Colectare DEEE, strada Pompei nr. 3 (zona Podul de Piatră):

o Luni, Miercuri: 09:00–18:00

o Marți, Joi, Vineri: 09:00–17:00

o Sâmbătă: 09:00–13:00

• Centrele de cartier:

o Tătărași – str. Vasile Lupu nr. 8

o Alexandru cel Bun – str. Tabacului nr. 1B

o Nicolina – str. Petre Țuțea nr. 2

o Păcurari – Șos. Păcurari nr. 34

o Frumoasa – B-dul Poitiers nr. 20–22

(Program pentru toate centrele de cartier: luni–vineri, 09:00–16:00)

Programări pentru ridicarea electronicelor vechi se pot face la numărul de telefon: 0764 399 399