Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Educația între măsuri de austeritate și reforme

Educația între măsuri de austeritate și reforme

Educația între măsuri de austeritate și reforme

Publicat de andreeadaraban, 23 noiembrie 2025, 20:01

Sistemul de învățământ a fost din nou zguduit de discuții despre austeritate, reforme și responsabilități împărțite între profesori și autorități. În timp ce premierul Ilie Bolojan dă asigurări că educația nu va fi afectată de noi restricții bugetare, sindicatele avertizează că se pregătesc măsuri care ar putea destabiliza un sistem deja fragil.
Pe de altă parte, declarațiile ministrului Educației despre analfabetismul funcțional au reaprins tensiunile din spațiul public, în timp ce se lucrează intens la noile programe pentru liceu și la standardele de evaluare ce urmează să fie pilotate. În acest context complicat, încercăm să înțelegem direcția reală a reformelor din educație.
Invitata ediției este Luciana Antoci, consilier de stat în Cancelaria Premierului, responsabilă de domeniul educației.
Realizator: Andreea Daraban
Etichete:
La Iași a început campania „Lumina pentru Crăciunul din inimile noastre” – o bursă pentru viitor
Emisiuni vineri, 21 noiembrie 2025, 10:05

La Iași a început campania „Lumina pentru Crăciunul din inimile noastre” – o bursă pentru viitor

Asociația „Cresc” lansează campania „Lumina pentru Crăciunul din inimile noastre”, prin care își propune să ofere 10 burse...

La Iași a început campania „Lumina pentru Crăciunul din inimile noastre” – o bursă pentru viitor
(VIDEO) România Metropolitană începe la Iași – Dialog cu Monica Manoliu – Manager programe de investiții la ADI – Zona Metropolitană Iași
Emisiuni joi, 20 noiembrie 2025, 12:18

(VIDEO) România Metropolitană începe la Iași – Dialog cu Monica Manoliu – Manager programe de investiții la ADI – Zona Metropolitană Iași

Pentru prima dată, Iașul a găzduit Conferința Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Metropolitane – un eveniment care a reunit primari,...

(VIDEO) România Metropolitană începe la Iași – Dialog cu Monica Manoliu – Manager programe de investiții la ADI – Zona Metropolitană Iași
Popas în comuna suceveană ”Ciprian Porumbescu”! Dumitru Nimițean, edilul șef, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 20.11.2025.
Emisiuni joi, 20 noiembrie 2025, 11:30

Popas în comuna suceveană ”Ciprian Porumbescu”! Dumitru Nimițean, edilul șef, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 20.11.2025.

Invitația noastră adresată edilului șef Dumitru Nimițean este motivată de considerente ce țin de reliefarea aspectelor pozitive legate de...

Popas în comuna suceveană ”Ciprian Porumbescu”! Dumitru Nimițean, edilul șef, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 20.11.2025.
#StareaEducației (INTERVIU) Beatrice Darie, fundația Bethany Iași: ”În prezent, legislația privind voluntariatul este foarte vagă, nu există norme metodologice de implementare.”/ Conf. dr. Romeo Asiminei: ”Metodologia de admitere la universitățile din România este destul de restrictivă. Prea puțin se pune accentul pe experiența de voluntariat.”
Emisiuni joi, 20 noiembrie 2025, 11:10

#StareaEducației (INTERVIU) Beatrice Darie, fundația Bethany Iași: ”În prezent, legislația privind voluntariatul este foarte vagă, nu există norme metodologice de implementare.”/ Conf. dr. Romeo Asiminei: ”Metodologia de admitere la universitățile din România este destul de restrictivă. Prea puțin se pune accentul pe experiența de voluntariat.”

Voluntariatul devine tot mai prezent în parcursul educațional al tinerilor din România, fiind o etapă importantă în dezvoltarea lor personală...

#StareaEducației (INTERVIU) Beatrice Darie, fundația Bethany Iași: ”În prezent, legislația privind voluntariatul este foarte vagă, nu există norme metodologice de implementare.”/ Conf. dr. Romeo Asiminei: ”Metodologia de admitere la universitățile din România este destul de restrictivă. Prea puțin se pune accentul pe experiența de voluntariat.”
Emisiuni joi, 20 noiembrie 2025, 09:55

Omul care aduce vestea: Artista Andra Andriucă ne cheamă la ultimul concert din 2025

Omul care aduce vestea: Artista Andra Andriucă ne cheamă la ultimul concert din 2025 Concert full band duminică, 23 noiembrie 2025, la Iași, în...

Omul care aduce vestea: Artista Andra Andriucă ne cheamă la ultimul concert din 2025
Emisiuni joi, 20 noiembrie 2025, 09:45

Iașul se pregătește pentru TEDxIasi – ediția „I Rise Above”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Două zile până la TEDxIasi I Rise Above! Pe 22 noiembrie 2025, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași devine scena ideilor care...

Iașul se pregătește pentru TEDxIasi – ediția „I Rise Above”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 19 noiembrie 2025, 19:30

(AUDIO) Dezbaterea Zilei: Violența domestică, sub protecție insuficientă: Sistemul încă pune presiunea pe victimă

Violența domestică rămâne una dintre cele mai grave forme de abuz și lovește profund comunitatea ieșeană. Deși Iașiul dispune de centre...

(AUDIO) Dezbaterea Zilei: Violența domestică, sub protecție insuficientă: Sistemul încă pune presiunea pe victimă
Emisiuni miercuri, 19 noiembrie 2025, 18:28

Forumul Educației România-Republica Moldova, cauzele analfabetismului funcțional în rândul elevilor și reforma olimpiadelor școlare, teme ale emisiunii Starea Educației (20.11.2025)

În ediția din 20 noiembrie a emisiunii Starea Educației,  discutăm despre Forumul Educației România – Republica Moldova care revine, la...

Forumul Educației România-Republica Moldova, cauzele analfabetismului funcțional în rândul elevilor și reforma olimpiadelor școlare, teme ale emisiunii Starea Educației (20.11.2025)