Educația între măsuri de austeritate și reforme

#StareaEducației (INTERVIU) Forumul Educației România – Republica Moldova, VI-a ediție. Liliana Romaniuc, președinta Asociției Române de Literație: ”Informația este foarte aproape de noi, dar a avea acces la aceasta nu este egal cu învățare sau cunoaștere. Nu trebuie să interzicem elevilor utilizarea AI, însă e necesar ca noi, profesorii, să ne schimbăm modul de predare și evaluare.”

Săptămâna viitoare, pe 25 noiembrie, în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se va desfășura Forumul Educației...