Educația între măsuri de austeritate și reforme

Sistemul de învățământ a fost din nou zguduit de discuții despre austeritate, reforme și responsabilități împărțite între profesori și autorități. În timp ce premierul Ilie Bolojan dă asigurări că educația nu va fi afectată de noi restricții bugetare, sindicatele avertizează că se pregătesc măsuri care ar putea destabiliza un sistem deja fragil.
Pe de altă parte, declarațiile ministrului Educației despre analfabetismul funcțional au reaprins tensiunile din spațiul public, în timp ce se lucrează intens la noile programe pentru liceu și la standardele de evaluare ce urmează să fie pilotate. În acest context complicat, încercăm să înțelegem direcția reală a reformelor din educație.
Invitata ediției este Luciana Antoci, consilier de stat în Cancelaria Premierului, responsabilă de domeniul educației.
#StareaEducației (INTERVIU) Beatrice Darie, fundația Bethany Iași: ”În prezent, legislația privind voluntariatul este foarte vagă, nu există norme metodologice de implementare.”/ Conf. dr. Romeo Asiminei: ”Metodologia de admitere la universitățile din România este destul de restrictivă. Prea puțin se pune accentul pe experiența de voluntariat.”
Voluntariatul devine tot mai prezent în parcursul educațional al tinerilor din România, fiind o etapă importantă în dezvoltarea lor personală...