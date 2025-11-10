Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Despre memorie și puterea poveștilor într-un dialog cu scriitorul Dan Lungu

Despre memorie și puterea poveștilor într-un dialog cu scriitorul Dan Lungu

Scriitorul Dan Lungu vine la Radio România Iași, la emisiunea „Oameni și idei”, pentru un dialog despre literatură ca formă de memorie. Un alt subiect de discuție va fi Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți „Apolodor”, inițiativă menită să apropie lectura de cei mai tineri cititori.

Despre memorie și puterea poveștilor într-un dialog cu scriitorul Dan Lungu

Publicat de isoreanu, 10 noiembrie 2025, 14:54

La emisiunea „Oameni și idei” de marți, după știrile orei 14,00, vă invităm la o întâlnire cu unul dintre cei mai apreciați prozatori români contemporani – Dan Lungu, autorul volumului „Sub gravitația memoriei” și inițiatorul Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți „Apolodor”.

Vom afla ce însemnă „gravitația memoriei” și cum se întâlnesc adevărul și ficțiunea în cartea care transformă amintirile și documentele în literatură.

De asemenea, vom discuta despre rolul lecturii în educația și formarea copiilor și tinerilor într-o lume digitală.

Un interviu despre memorie și viitor și despre puterea poveștilor.

Realizator, Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.

Etichete:
Omul care aduce vestea: Studenții ieșeni își dezvoltă abilitățile de leadership prin Fundația Leaders
Emisiuni luni, 10 noiembrie 2025, 09:54

Omul care aduce vestea: Studenții ieșeni își dezvoltă abilitățile de leadership prin Fundația Leaders

Studenții ieșeni își dezvoltă abilitățile de leadership prin Fundația Leaders. Ștefania Simion, Camelia Gheorghiță și Ilinca Șveț, în...

Omul care aduce vestea: Studenții ieșeni își dezvoltă abilitățile de leadership prin Fundația Leaders
Aurora Șarig, reporter Incubator, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 10 noiembrie 2025, 09:19

Aurora Șarig, reporter Incubator, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator, în Bună Dimineața cu Adina...

Aurora Șarig, reporter Incubator, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
„Femeia modernă” – ediția a V-a, eveniment al Asociației ROR. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni sâmbătă, 8 noiembrie 2025, 09:56

„Femeia modernă” – ediția a V-a, eveniment al Asociației ROR. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Asociația ROR vă invită la un eveniment devenit deja tradiție: „Femeia modernă” – ediția a V-a. Această ediție este despre forța...

„Femeia modernă” – ediția a V-a, eveniment al Asociației ROR. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Caravana SFR ajunge, din nou, la Râmnicu Sărat! 10 – 12 noiembrie 2025. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni sâmbătă, 8 noiembrie 2025, 09:35

Caravana SFR ajunge, din nou, la Râmnicu Sărat! 10 – 12 noiembrie 2025. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Caravana SFR ajunge, din nou, la Râmnicu Sărat! 10 -12 noiembrie 2025 Andrei Giurgia, directorul Festivalului Serile Filmului Românesc, în Bună...

Caravana SFR ajunge, din nou, la Râmnicu Sărat! 10 – 12 noiembrie 2025. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 6 noiembrie 2025, 13:39

#StareaEducației (REPORTAJ) Întâlnirile Clubului Logos la FILIT: O poveste scrisă în cuvinte și imagini

În ultima zi a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere  -FILIT , care s-a desfășurat la Iași în perioada 22 – 26...

#StareaEducației (REPORTAJ) Întâlnirile Clubului Logos la FILIT: O poveste scrisă în cuvinte și imagini
Emisiuni joi, 6 noiembrie 2025, 12:43

EXPOZIȚIE INEDITĂ DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE LA MIROSLAVA, 14 – 16 noiembrie 2025. Organizatorul Romeo Condriuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.11.2025.

Expoziția de păsări și animale promite să fie o adevărată paradă a frumuseții și a diversității de specii, cu unele dintre cele mai...

EXPOZIȚIE INEDITĂ DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE LA MIROSLAVA, 14 – 16 noiembrie 2025. Organizatorul Romeo Condriuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.11.2025.
Emisiuni joi, 6 noiembrie 2025, 10:43

EXCLUSIVITATE: Cultura populară românească prin sufletul italianului Nicola Perencin – emisiunea Tradiții – 6 noiembrie, ora 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, reprezentanții Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, în perioada 8...

EXCLUSIVITATE: Cultura populară românească prin sufletul italianului Nicola Perencin – emisiunea Tradiții – 6 noiembrie, ora 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni joi, 6 noiembrie 2025, 10:28

Tu cum stai cu greutatea corporală? Medicul Alina Onofriescu în matinalul Radio România Iași

Omul care aduce vestea Tu cum stai cu greutatea corporală? Medicul Alina Onofriescu în matinalul Radio România Iași Obezitatea, afecțiune...

Tu cum stai cu greutatea corporală? Medicul Alina Onofriescu în matinalul Radio România Iași