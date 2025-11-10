Despre memorie și puterea poveștilor într-un dialog cu scriitorul Dan Lungu

Scriitorul Dan Lungu vine la Radio România Iași, la emisiunea „Oameni și idei”, pentru un dialog despre literatură ca formă de memorie. Un alt subiect de discuție va fi Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți „Apolodor”, inițiativă menită să apropie lectura de cei mai tineri cititori.

Publicat de isoreanu, 10 noiembrie 2025, 14:54

La emisiunea „Oameni și idei” de marți, după știrile orei 14,00, vă invităm la o întâlnire cu unul dintre cei mai apreciați prozatori români contemporani – Dan Lungu, autorul volumului „Sub gravitația memoriei” și inițiatorul Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți „Apolodor”.

Vom afla ce însemnă „gravitația memoriei” și cum se întâlnesc adevărul și ficțiunea în cartea care transformă amintirile și documentele în literatură.

De asemenea, vom discuta despre rolul lecturii în educația și formarea copiilor și tinerilor într-o lume digitală.

Un interviu despre memorie și viitor și despre puterea poveștilor.

Realizator, Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.