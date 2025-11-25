Despre curajul artistic, în viziunea regizorului Botond Nagy

Regizorul Botond Nagy regizează, la Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, piesa „Femeia – un câmp de luptă” de Matei Vișniec, un text care explorează trauma, fragilitatea și reziliența în fața violenței. L-am invitat pe Botond Nagy la „Oameni și idei” pentru a vorbi despre alegerea acestui text și despre provocările și libertățile teatrului contemporan.

25 noiembrie 2025

Regizorul Botond Nagy vine, astăzi, după știrile orei 14,00, la emisiunea „Oameni și idei”.

Botond Nagy montează, în această perioadă, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, spectacolul „Femeia – câmp de luptă” de Matei Vișniec – un text tulburător despre trauma violenței sexuale și urmările devastatoare ale războiului asupra corpului și psihicului femeii. Vomm discuta, de asemenea, despre stilul său regizoral și despre rolul teatrului într-o societate marcată de conflicte, anxietăți și schimbări rapide.

Realizator, Ioana Soreanu.

