Conservarea biodiversității – șorecarul comun. Biologul Benone Chindriș cu Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”, la ”Pulsul Zilei” – 22.12.2025.

Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”. Conservarea biodiversității – șorecarul comun.

Șorecarul comun nu este un pericol pentru gospodăriile oamenilor din mediul rural și asigură un bun control al populațiilor de rozătoare din păduri.

Zonele verzi de la marginea pădurilor sunt locul cel mai bun, ideal pentru cuibăritul șorecarului comun.

Importanța calității de bioindicatori a păsărilor răpitoare care trăiesc în păduri.

Pericolul folosirii otravei împotriva rozătoarelor pentru sănătatea păsărilor răpitoare.

Sunt aspectele evidențiate de Mihai Diac, liderul asociației "Codrii Iașilor" în dialogul său cu biologul Benone Chindriș, astăzi, luni, 22 decembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la "Pulsul Zilei"

Surse: biologul Benone Chindriș; Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”.