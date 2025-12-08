Ascultă Radio România Iași Live
Complexitatea „Spațiului Celibidache”

Ediția de astăzi a emisiunii „Oameni și idei” îl are ca invitat pe istoricul și scriitorul Stejărel Olaru, autorul volumului „Spațiul Celibidache”. Discuția urmărește să redea complexitatea unei personalități marcate de intransigență, sensibilitate, generozitate și o mare pasiune pentru muzică.

Publicat de isoreanu, 8 decembrie 2025, 19:21

La emisiunea „Oameni și idei”, marți, 9 decembrie, după știrile orei 14,00, vă invităm la o întâlnire cu istoricul și scriitorul Stejărel Olaru, autorul volumului recent lansat, „Spațiul Celibidache”. Cartea, apărută la Editura Omnium, este o incursiune detaliată, foarte bine documentată și revelatoare în viața dirijorului Sergiu Celibidache, una dintre cele mai fascinante figuri ale muzicii secolului XX.

Realizator, Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video pe pagina noastră de Facebook și pe contul nistru de YouTube.

Universitarii ieșeni Constantin Sălăvăstru și Ioan Milică au lansat cele mai recente apariții din colecția CICERO a Editurii Universității „Al. I. Cuza"
Emisiuni luni, 8 decembrie 2025, 09:48

La Iași, nu demult, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu", reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan...

La Iași, nu demult, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan...

Universitarii ieșeni Constantin Sălăvăstru și Ioan Milică au lansat cele mai recente apariții din colecția CICERO a Editurii Universității „Al. I. Cuza”
(INTERVIU) Ștefan Orfescu, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (07.12.2025)
Emisiuni duminică, 7 decembrie 2025, 20:07

(INTERVIU) Ștefan Orfescu, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (07.12.2025)

Ștefan Orfescu a lansat „Amintește-mi să uit”, o baladă rock, primul single de pe cel de-al doilea album al său, ce urmează să fie lansat...

(INTERVIU) Ștefan Orfescu, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (07.12.2025)
Activitatea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România ține pasul cu timpurile complexe. Dan Constantin și Grigore Radoslavescu în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 5 decembrie 2025, 15:31

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este cea mai coerentă și mai numeroasă organizație de breaslă din România, care luptă pentru...

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este cea mai coerentă și mai numeroasă organizație de breaslă din România, care luptă pentru...

Activitatea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România ține pasul cu timpurile complexe. Dan Constantin și Grigore Radoslavescu în matinal cu Adina Șuhan
Avertizări privind pericolele nebănuite din preajma sărbătorilor de iarnă! (Episodul I). Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la "Pulsul Zilei" – 05.12.2025.
Emisiuni vineri, 5 decembrie 2025, 12:49

Ne referim la alergii rezultate din contactul inhalatoriu cu anumite substanțe sau cu animalele de companie dar trebuie să fim clar avertizați și...

Ne referim la alergii rezultate din contactul inhalatoriu cu anumite substanțe sau cu animalele de companie dar trebuie să fim clar avertizați și...

Avertizări privind pericolele nebănuite din preajma sărbătorilor de iarnă! (Episodul I). Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 05.12.2025.
Emisiuni vineri, 5 decembrie 2025, 11:45

#StareaEducației (INTERVIU) Marian Staș, consultant în educație: "Ar fi sănătos să se facă pilotări de programe școlare alternative. E păcat să începem să proiectăm planuri cadru alternative deștepte și, pe urmă, să le blocăm, să ne înțepenim în restul pașilor, cum ar fi, de pildă, programe școlare care nu sunt suficient de flexibile și de deschise."

Ministerul Educației a publicat în transparență noile programe școlare pentru liceu, care ar urma să fie aplicate începând cu toamna anului...

#StareaEducației (INTERVIU) Marian Staș, consultant în educație: ”Ar fi sănătos să se facă pilotări de programe școlare alternative. E păcat să începem să proiectăm planuri cadru alternative deștepte și, pe urmă, să le blocăm, să ne înțepenim în restul pașilor, cum ar fi, de pildă, programe școlare care nu sunt suficient de flexibile și de deschise.”
Emisiuni vineri, 5 decembrie 2025, 10:18

Cinema Ateneu a împlinit 8 ani! Andrei Giurgia în direct la Bună Dimineața

Cinema Ateneu a împlinit 8 ani!   Coordonatorul Andrei Giurgia ne-a povestit despre filmele lunii decembrie și nu numai în matinalul de la Radio...

Cinema Ateneu a împlinit 8 ani! Andrei Giurgia în direct la Bună Dimineața
Emisiuni vineri, 5 decembrie 2025, 08:54

Liga Studenților de la Geografie și Geologie se pregătește de proiectul caritabil „Un Student, O Jucărie, Un Copil Fericit"

Omul care aduce vestea! Liga Studenților de la Geografie și Geologie – LSGG Iași a dat startul proiectului caritabil „Un Student, O...

Liga Studenților de la Geografie și Geologie se pregătește de proiectul caritabil „Un Student, O Jucărie, Un Copil Fericit”
Emisiuni vineri, 5 decembrie 2025, 06:37

Dialogul intercultural în arhitectura de ieri și de astăzi – temă a emisiunii de vineri, 5 DECEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural povestim despre arhitectură și influența acesteia asupra noastră....

Dialogul intercultural în arhitectura de ieri și de astăzi – temă a emisiunii de vineri, 5 DECEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN