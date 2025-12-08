Complexitatea „Spațiului Celibidache”

Ediția de astăzi a emisiunii „Oameni și idei” îl are ca invitat pe istoricul și scriitorul Stejărel Olaru, autorul volumului „Spațiul Celibidache”. Discuția urmărește să redea complexitatea unei personalități marcate de intransigență, sensibilitate, generozitate și o mare pasiune pentru muzică.

Publicat de isoreanu, 8 decembrie 2025, 19:21

La emisiunea „Oameni și idei”, marți, 9 decembrie, după știrile orei 14,00, vă invităm la o întâlnire cu istoricul și scriitorul Stejărel Olaru, autorul volumului recent lansat, „Spațiul Celibidache”. Cartea, apărută la Editura Omnium, este o incursiune detaliată, foarte bine documentată și revelatoare în viața dirijorului Sergiu Celibidache, una dintre cele mai fascinante figuri ale muzicii secolului XX.

Realizator, Ioana Soreanu.

