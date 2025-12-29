Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » ”Codrii Iașilor”, un paradis al bicicliștilor. Mihai Diac cu Iulian Moisa la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.

”Codrii Iașilor”, un paradis al bicicliștilor. Mihai Diac cu Iulian Moisa la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.

Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”. Astăzi la 14:25, la rubrica rezervată Codrilor Iașilor de la Radio Iași, sub genericul Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș, ne întâlnim cu Iulian Moisa, biciclist, triatlonist, probabil singurul ieșean care a terminat o cursă de Ironman (3.8km înot, 180km bicicletă, 42km alergare una după alta) peste vârsta de 50 de ani si deci un exemplu de longevitate în sport si viață echilibrată.

”Codrii Iașilor”, un paradis al bicicliștilor. Mihai Diac cu Iulian Moisa la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.

Publicat de mihaipohoata, 29 decembrie 2025, 14:11


Vom vorbi despre Codrii Iașilor ca și cadru de antrenament MTB sau pur si simplu relaxare de familie pe bicicletă, despre modele de promovare a utilizării recreative și responsabile a cadrului natural în alte țări dar si despre faptul că în România acest fenomen este abia la început și deci sunt oportunități mari pentru comunitățile locale de lângă oraș, oportunități pe care desemnarea #ParcNaturalCodriiIasilor le va accelera.

Codrii Iașilor sunt oricând o  variantă viabilă pentru bicicliștii pasionați de trasee forestiere și bikerii amatori de senzații tari.

Eforturile pentru crearea parcului natural Codrii Iașilor continuă din partea asociației Codrii Iașilor iar detalii avem în cadrul rubricii săptămânale permanente alocate salvării și protejării Codrilor Iașilor, cu liderul asociației amintite Mihai Diac într-un dialog cu Iulian Moisa, biciclist pasionat de trasee prin pădure, despre ce înseamnă acești codri pentru bicicliștii amatori dar și bikerii amatori de senzații tari, astăzi, luni, 29 decembrie 2025, în intervalul orar 14:25 – 14:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Surse: Iulian Moisa, biciclist pasionat de trasee prin pădure; Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”.

Etichete:
27 dec 2025, 18.03-20.00 La mulți ani marii mezzosoprane Viorica Cortez, la Univers Muzical
Emisiuni marți, 23 decembrie 2025, 18:04

27 dec 2025, 18.03-20.00 La mulți ani marii mezzosoprane Viorica Cortez, la Univers Muzical

Cu o carieră de aproape 7 decenii și 90 de ani de viață, „franțuzoaica de la Iași” ne umple inimile de încântare cu prezența ei tonică,...

27 dec 2025, 18.03-20.00 La mulți ani marii mezzosoprane Viorica Cortez, la Univers Muzical
Pericolele mesei de Crăciun! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 23.12.2025.
Emisiuni marți, 23 decembrie 2025, 13:30

Pericolele mesei de Crăciun! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 23.12.2025.

Felul în care ne alegem porțiile poate fi cel mai uşor mod de a ţine sub control meniul de sărbătoare. Sărbătorile pot fi astfel extrem de...

Pericolele mesei de Crăciun! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 23.12.2025.
Primiți cu colinda? Primim, primim! Frații Cojocaru, Ștefania și Ciprian, din Neagra Șarului, ne-au colindat în ”Bună Dimineața” cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 23 decembrie 2025, 10:05

Primiți cu colinda? Primim, primim! Frații Cojocaru, Ștefania și Ciprian, din Neagra Șarului, ne-au colindat în ”Bună Dimineața” cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Primiți cu colinda? Primim, primim! Frații Cojocaru, Ștefania și Ciprian, din Neagra Șarului, județul Suceava, doi...

Primiți cu colinda? Primim, primim! Frații Cojocaru, Ștefania și Ciprian, din Neagra Șarului, ne-au colindat în ”Bună Dimineața” cu Adina Șuhan
Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de la Onești. Ionuț Tenie, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 23 decembrie 2025, 09:55

Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de la Onești. Ionuț Tenie, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan

Aproape 800 de utilizatori noi în 2025 la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Onești Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de...

Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de la Onești. Ionuț Tenie, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 22 decembrie 2025, 18:48

#StareaEducației (INTERVIU) „Biblioteca Vie”, proiectul care aduce lectura mai aproape de elevii Liceului „Dimitrie Cantemir” din Iași. Directorul Anca Dimitriu: ”Biblioteca Vie este o reîntâlnire cu cartea sub altă formă, mult mai blândă decât cea impusă, să zicem, de rigorile programei școlare.”

Curtea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași a devenit, la începutul lunii decembrie, gazda unui proiect inedit care îmbină lectura...

#StareaEducației (INTERVIU) „Biblioteca Vie”, proiectul care aduce lectura mai aproape de elevii Liceului „Dimitrie Cantemir” din Iași. Directorul Anca Dimitriu: ”Biblioteca Vie este o reîntâlnire cu cartea sub altă formă, mult mai blândă decât cea impusă, să zicem, de rigorile programei școlare.”
Emisiuni luni, 22 decembrie 2025, 11:27

Conservarea biodiversității – șorecarul comun. Biologul Benone Chindriș cu Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”, la ”Pulsul Zilei” – 22.12.2025.

Șorecarul comun nu este un pericol pentru gospodăriile oamenilor din mediul rural și asigură un bun control al populațiilor de rozătoare din...

Conservarea biodiversității – șorecarul comun. Biologul Benone Chindriș cu Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”, la ”Pulsul Zilei” – 22.12.2025.
Emisiuni luni, 22 decembrie 2025, 10:03

Medicul Raid Issa, chirurg estetician, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Înainte de Crăciun, celebrăm unicitatea și autenticitatea! Armonie, stare de bine și frumusețe, româncele apelează la operații estetice....

Medicul Raid Issa, chirurg estetician, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni duminică, 21 decembrie 2025, 11:01

(INTERVIU) Natalia Gordienko, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (21.12.2025)

Natalia Gordienko a lansat pe final de an un nou single – ”Noi doi’’, o piesă romantică ce beneficiază de un videoclip alb-negru,...

(INTERVIU) Natalia Gordienko, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (21.12.2025)