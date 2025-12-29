”Codrii Iașilor”, un paradis al bicicliștilor. Mihai Diac cu Iulian Moisa la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.

Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”. Astăzi la 14:25, la rubrica rezervată Codrilor Iașilor de la Radio Iași, sub genericul Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș, ne întâlnim cu Iulian Moisa, biciclist, triatlonist, probabil singurul ieșean care a terminat o cursă de Ironman (3.8km înot, 180km bicicletă, 42km alergare una după alta) peste vârsta de 50 de ani si deci un exemplu de longevitate în sport si viață echilibrată.

Vom vorbi despre Codrii Iașilor ca și cadru de antrenament MTB sau pur si simplu relaxare de familie pe bicicletă, despre modele de promovare a utilizării recreative și responsabile a cadrului natural în alte țări dar si despre faptul că în România acest fenomen este abia la început și deci sunt oportunități mari pentru comunitățile locale de lângă oraș, oportunități pe care desemnarea #ParcNaturalCodriiIasilor le va accelera.

Codrii Iașilor sunt oricând o variantă viabilă pentru bicicliștii pasionați de trasee forestiere și bikerii amatori de senzații tari.

Eforturile pentru crearea parcului natural Codrii Iașilor continuă din partea asociației Codrii Iașilor iar detalii avem în cadrul rubricii săptămânale permanente alocate salvării și protejării Codrilor Iașilor, cu liderul asociației amintite Mihai Diac într-un dialog cu Iulian Moisa, biciclist pasionat de trasee prin pădure, despre ce înseamnă acești codri pentru bicicliștii amatori dar și bikerii amatori de senzații tari, astăzi, luni, 29 decembrie 2025, în intervalul orar 14:25 – 14:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Surse: Iulian Moisa, biciclist pasionat de trasee prin pădure; Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”.