Cezarina Caloian-”Puncte de vedere 2”, cu vernisaj pe 12.12.2025. Ala Sainenco, managerul Memorialului Ipotești la ”Pulsul Zilei” – 09.12.2025.

#StareaEducației (INTERVIU) Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași – 170 de ani de tradiție, excelență și vocație în formarea dascălilor. Lăcrămioara Iordăchescu, directorul colegiului: „Este o instituție reper, cu cele mai multe clase de profil pedagogic din țară, căreia trebuie să-i redăm locul pe care îl merită.”

Colegiul Național Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași, o instituție reper a învățământului românesc, împlinește anul acesta 170 de ani de...