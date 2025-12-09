Cezarina Caloian-”Puncte de vedere 2”, cu vernisaj pe 12.12.2025. Ala Sainenco, managerul Memorialului Ipotești la ”Pulsul Zilei” – 09.12.2025.

Ascultă Radio România Iași Live
Expoziţia personală a artistei Cezarina Caloian – ”Puncte de vedere 2” – cu lucrări de gravură, animație și instalație.

Organizator – Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescuˮ, în perioada 12 decembrie 2025 – 10 ianuarie 2026, în sala „Horia Berneaˮ.

Ala Sainenco, managerul Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescuˮ vine cu detalii astăzi, marți, 9 decembrie 2025, în intervalul orar 12:25 – 12:30, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescuˮ.

