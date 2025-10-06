Ceahlăul – muntele sfânt al neamului românesc și o veritabilă atracție turistică. Ciprian Grigore Tănase, învățător și turist (Petru Vodă, jud. Neamț) cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.09.2025.

Ceahlăul – muntele sfânt al neamului românesc și o veritabilă atracție turistică. Din timpuri străvechi se înalţă în sud-estul Munţiilor Bistriţei, în Carpaţii Orientali ai României, atingând înălţimi de numai 1907m iar în prezent domină cu acceași nestrămutată hotărâre toate celelalte culmi din jur, până la mari depărtări.

Pe o suprafaţă relativ restrânsă, comparativ cu alte masive, Ceahlăul oferă drumeţului o varietate spectaculoasă de privelişti neasemuite precum stânci cu forme ciudate care se ridică semeţ peste prăpăstii, zări albastre ori trandafirii cu coame muntoase înălţate zvelt spre lumină, o vedere de o rară frumusețe asupra văii şerpuitoare a Bistriţei aurii și a Lacului Izvorul Muntelui și poate oferi de asemenea, vremelnic, întâlniri de neuitat cu sprinţarele capre negre care ne privesc curioase şi blânde dacă îndrăznim să ne îndreptăm paşii spre abrupturile pe care le au în stăpânire.

Dacă doriți să cunoaşteți înţelesul cuvântului sublim, puteți răspunde chemării muntelui sfânt al tuturor românilor, Ceahlăul care ne învăluie cu un inegalabil farmec şi o măreţie covârșitoare.

Pe înălţimile Ceahlăului ne simţim cu adevărat liberi, liniştiți, fermecați de tot ce este în jurul nostru, iar seninul din înalturi ne cuprinde, ne purifică şi ne înalţă deasupra lumii întregi.

Nu uităm că în fiecare an, începutul lunii august înseamnă pentru localnici Sărbatoarea Muntelui, când numai pe Ceahlău se înfățișează privitorilor misterioasa hologramă naturală cu formă de piramidă şi Calea Sacră – drumul care leagă pământul de nemărginirea cerului.

Frumusețile ascensiunii pe Ceahlău sunt aduse în atenția noastră de un fiu al locului, un temerar dascăl pe care l-am cunoscut chiar în prima mea urcare pe muntele sfânt al românilor, Ciprian Grigore Tănase, născut în comuna nemțeană Petru Vodă și învățător la Grințieș, județul Neamț, un interviu pe care îl puteți audia astăzi, luni, 6 octombrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de asemenea de Mihai Florin Pohoață.

