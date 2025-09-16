Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”. Adelina Târnoveanu, coordonator comunicare și PR, Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 septembrie 2025, 10:19


Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”, în desfășurare în judetul Iasi.

Mesajul organizatorilor:

„Împreună pentru educație prin generozitate” este campania prin care ne-am propus să oferim ghiozdane încărcate cu rechizite pentru un nou an școlar pentru copiii din șapte comunități ieșene, pentru care ne-am dorit ca revenirea în bănci să vină însoțită de tot ce au nevoie la orele de clasă și nu numai.

Campania se află la cea de-a patra ediție, anul trecut campania a ajuns la 160 de copii de la grădiniță până la clasa a VII-a, cu vârste între 3 și 14 ani.

Adelina Târnoveanu, coordonator comunicare și PR, Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială, în matinal cu Adina Șuhan:

