Calendarul cosmic al anului 2026. Astronomul Ciprian Vântdevară cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.12.2025.

Calendarul cosmic al anului 2026 este bogat în aliniamente planetare care vor transforma cerul nocturn într-un veritabil teatru astronomic. Anul 2026 va aduce pe glob patru eclipse, două de Soare și două de Lună, fiecare oferind perspective unice pentru observatorii din diferite zone ale planetei.

Eclipsa inelară de Soare din 17 februarie 2026 va fi vizibilă din Oceanul Indian și Antarctica, oferind un spectacol cosmic impresionant pentru cei aflați în aceste regiuni.

La două săptămâni distanță, eclipsa totală de Lună din 3 martie 2026 va putea fi admirată din Oceanul Pacific, America de Nord, America de Sud, Asia și Australia.

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 va fi vizibilă din Oceanul Arctic, Groenlanda, Islanda, Portugalia și Spania.

Locuitorii din vestul României vor putea observa faza parțială a eclipsei, chiar înainte de apusul Soarelui, cu o acoperire maximă de aproximativ 48%.

Eclipsa nu va fi vizibilă de la Bârlad, limita teoretică de observare fiind situată la vest de linia Târgoviște – Onești.

Anul se va încheia cu eclipsa parțială de Lună din 28 august 2026, vizibilă din Europa, America de Nord, America de Sud și Africa.

Pentru observatorii din România, fenomenul va fi vizibil în a doua parte a nopții. Luna urmează să apună în faza de eclipsă parțială, spre orizontul vestic.

Realizările deosebite din 2025 dar și așteptările legate de Noul An 2026 sunt evidențiate de Ciprian Vîntdevară, coordonator al Observatorului Astronomic și Planetariului din cadrul Muzeului "Vasile Pârvan" din Bârlad

