„Bun venit la UAIC”. Voluntarii UAIC în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 09:39

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 27–29 septembrie 2025, cea de-a XIV-a ediție a evenimentului „Bun venit la UAIC”, dedicat informării și orientării studenților din anul I.

Timp de trei zile, studenții vor fi întâmpinați la standurile amenajate în fața Universității de angajați din cadrul UAIC, de reprezentanți ai asociațiilor studențești, de colegi din anii mai mari, precum și de parteneri din mediul cultural și economic ieșean.

Voluntarii UAIC în Bună Dimineața cu Adina Șuhan. Beatrice-Andreea Spînu si Andrei-Marian Mariș ne-au povestit cum își întâmpină colegii boboci: https://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/2025/09/26-sept-bun-venit-la-UAIC.mp3

La standul „Informații despre studenție”, bobocii vor afla detalii esențiale despre viața de student (informații privind bursele, mobilitățile internaționale, cazarea, bibliotecile și alte servicii universitare) și vor primi un pachet de bun-venit, care îi va ajuta să se orienteze și să se integreze mai ușor în comunitatea academică a UAIC (ghidul studentului, harta campusului, materiale despre serviciile Universității, despre oportunitățile de carieră etc.).

Încă din prima zi, participanții sunt invitați să exploreze locurile simbolice ale UAIC și ale orașului Iași prin vizite ghidate la Muzeul Universității, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” și tururi ale orașului. Totodată, vor putea lua parte la workshop-urile „Start în studenție”, susținute de specialiștii Serviciului Suport pentru Studenți din cadrul UAIC, dar și la diverse activități cu surprize și premii organizate de partenerii evenimentului în parcul „La Balenă”, campusul „Titu Maiorescu” al UAIC.

Duminică, 28 septembrie, fiecare facultate va desfășura programul de mentorat, oferind studenţilor din anul I prilejul de a afla direct de la colegii mai mari informații și sfaturi despre viața de student.

Evenimentul se va încheia luni, 29 septembrie, atunci când va avea loc și Festivitatea de deschidere a anului universitar 2025-2026 la UAIC, programată la ora 10.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”. După ceremonie, cele 15 facultăți ale UAIC vor desfășura propriile deschideri festive.

Programul complet al evenimentului este publicat aici: https://www.uaic.ro/bun-venit-la-uaic-2025/