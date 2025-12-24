Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Bilanț și planuri de viitor la cumpăna dintre ani la Pufești, Vrancea. Edilul șef Nicolae Damian cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.12.2025.

Bilanț și planuri de viitor la cumpăna dintre ani la Pufești, Vrancea. Edilul șef Nicolae Damian cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.12.2025.

Bilanț pentru 2025 și așteptări pentru Noul An 2026 la Pufești, Vrancea.

Bilanț și planuri de viitor la cumpăna dintre ani la Pufești, Vrancea. Edilul șef Nicolae Damian cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.12.2025.

Publicat de mihaipohoata, 24 decembrie 2025, 13:50


Vă oferim prilejul întâlnirii cu Nicolae Damian, edilul șef al comunei vrîncene Pufești, astăzi, miercuri, 24 decembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:45, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: Nicolae Damian, edilul șef al comunei vrîncene Pufești.

Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de la Onești. Ionuț Tenie, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 23 decembrie 2025, 09:55

Aproape 800 de utilizatori noi în 2025 la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Onești Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de...

#StareaEducației (INTERVIU) „Biblioteca Vie”, proiectul care aduce lectura mai aproape de elevii Liceului „Dimitrie Cantemir” din Iași. Directorul Anca Dimitriu: ”Biblioteca Vie este o reîntâlnire cu cartea sub altă formă, mult mai blândă decât cea impusă, să zicem, de rigorile programei școlare.”
Emisiuni luni, 22 decembrie 2025, 18:48

Curtea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași a devenit, la începutul lunii decembrie, gazda unui proiect inedit care îmbină lectura...

Conservarea biodiversității – șorecarul comun. Biologul Benone Chindriș cu Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”, la ”Pulsul Zilei” – 22.12.2025.
Emisiuni luni, 22 decembrie 2025, 11:27

Șorecarul comun nu este un pericol pentru gospodăriile oamenilor din mediul rural și asigură un bun control al populațiilor de rozătoare din...

Medicul Raid Issa, chirurg estetician, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 22 decembrie 2025, 10:03

Înainte de Crăciun, celebrăm unicitatea și autenticitatea! Armonie, stare de bine și frumusețe, româncele apelează la operații estetice....

Emisiuni duminică, 21 decembrie 2025, 11:01

(INTERVIU) Natalia Gordienko, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (21.12.2025)

Natalia Gordienko a lansat pe final de an un nou single – ”Noi doi’’, o piesă romantică ce beneficiază de un videoclip alb-negru,...

Emisiuni duminică, 21 decembrie 2025, 10:30

(INTERVIU) Alexandra Ungureanu, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (20.12.2025)

Direcția 5 și Alexandra Ungureanu au lansat piesa „Pe Drumul Meu”, o baladă plină de sensibilitate. Prin versurile melodiei,...

Emisiuni vineri, 19 decembrie 2025, 13:37

Avertizări privind lepra! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 19.12.2025.

𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă ș𝐭𝐢ț𝐢: 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐮𝐫𝐢, 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞ț𝐢𝐞, 𝐜â𝐧𝐝...

Emisiuni vineri, 19 decembrie 2025, 13:25

#StareaEducației (INTERVIU) Rodica Leontieș, inspector general ISJ Iași: ”Nu au existat plecări masive din sistem, în urma aplicării legii 141/2025. Rezultatele slabe la matematică, în special în mediul rural, sunt cauzate și de faptul că elevii au devenit ceva mai superficiali.”

Sistemul educațional din țara noastră a traversat o perioadă tumultoasă, odată cu aplicarea legii 141, care a adus majorări ale normelor...

