Bilanț și planuri de viitor la cumpăna dintre ani la Pufești, Vrancea. Edilul șef Nicolae Damian cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.12.2025.
Bilanț pentru 2025 și așteptări pentru Noul An 2026 la Pufești, Vrancea.
Publicat de mihaipohoata, 24 decembrie 2025, 13:50
Vă oferim prilejul întâlnirii cu Nicolae Damian, edilul șef al comunei vrîncene Pufești, astăzi, miercuri, 24 decembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:45, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.
Sursă: Nicolae Damian, edilul șef al comunei vrîncene Pufești.