Bilanț apicol 2025 și speranțe pentru Noul An 2026. Vasile Puf, apicultor și edil șef Costești, Vaslui cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 02.01.2026.

Monahul André Scrima și Domnitorul Gr. Al. Ghica – viața și opera  pentru Dumnezeu și Țară – într-un continuu Dialog intercultural (teme ale emisiunii din ziua de vineri, 2 IANUARIE 2026, ora 20:30) cu Dumitru ȘERBAN

În prima parte a ediției de astăzi a emisiunii Dialog intercultural difuzăm, după cum bine știți de săptămâna trecută, a doua parte a...