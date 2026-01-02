Bilanț apicol 2025 și speranțe pentru Noul An 2026. Vasile Puf, apicultor și edil șef Costești, Vaslui cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 02.01.2026.
După un an apicol foarte greu, iernarea albinelor se desfășoară cu mari dificultăți. Însă speranțele apicultorilor se leagă de Noul An 2026 care ar putea compensa pierderile majore deja suferite.
Publicat de mihaipohoata, 2 ianuarie 2026, 12:47
Realitățile cu care se confruntă crescătorii de albine din județul Vaslui, realizările deosebite din 2025 pentru comuna vasluiană Costești dar și așteptările pentru Noul An 2026 sunt dezvăluite de Vasile Puf, apicultor cu o mare experiență și edil șef al localității amintite, astăzi, vineri, 2 ianuarie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.
Sursă: Vasile Puf, apicultor cu o mare experiență și edil șef al comunei vasluiene Costești.