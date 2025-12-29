Bilanț 2025 și ambiții de viitor, la cumpăna dintre ani, pentru Liceul UAIC. Maria Ursache, director al Liceului UAIC cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași” este prima universitate din țară care include toate nivelurile de învățământ preuniversitar, de la cel preșcolar la cel liceal.

La structura tradițională a instituției a fost adăugat nivelul de învățământ preșcolar (grădinița), continuat apoi, în mod firesc, cu nivelul de învățământ primar în anul 2007 și cu nivelul gimnazial, începând cu anul școlar 2021-2022.

Anul 2022 a înscris în cartea de istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași autorizarea nivelului liceal pentru profilul real, specializarea Matematică-Informatică și profilul umanist, specializarea Științe Sociale, pentru a închide cercul acestui continuum educațional.

La Liceul UAIC elevii sunt îndrumați de cadre didactice de renume din învățământul ieșean, profesori dedicați și preocupați de formarea și dezvoltarea personalității fiecărui elev în parte.

Realizările deosebite din 2025 în care prima generație de absolvenți de gimnaziu, clasa a VIII-a au obținut rezultate foarte frumoase la Evaluarea Națională dar și așteptările legate de Noul An 2026 sunt punctate de Maria Ursache, director al Liceului UAIC, astăzi, luni, 29 decembrie 2025, la "Pulsul Zilei".

