Bacău – Povestea copiilor care trăiesc bullying-ul zi de zi! Alina Căprioară, fondator al Academiei C.L.A.R., în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Gabriela Rotaru, 5 februarie 2026, 10:04
Asociația „Academia C.L.A.R.” desfășoară în comunitate proiectul „Violența în școală. De la problemă emoțională la soluție legală”
Inițiativa este implementată de Asociația Academia CLAR în cadrul Programului SAVE, coordonat de Fundația World Vision România și cofinanțat de Uniunea Europeană.
Alina Căprioară, doctor în științe, psiholog, fondator al Academiei C.L.A.R., în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: