AUR, Argint și Bronz european pentru România la Campionatele Europene de Box Seniori Sub 23 de ani, din Ungaria! Vasile Cîtea, preș. F.R. de Box cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 04.12.2025.

AUR, Argint și Bronz european pentru România! România a urcat de trei ori pe podiumul Campionatelor Europene de Box Seniori Sub 23 de ani, din Ungaria.

Publicat de mihaipohoata, 4 decembrie 2025, 13:12



Amalia Niță (sportivă legitimată la CSM Constanța) a luat medalia de bronz a categoriei 75 kg iar Andra Crinuța Sebe a urcat pe treapta a doua a podiumului categoriei 65 kg, la feminin.

Sportiva legitimată la CSA Steaua a pierdut finala cu Kayla Aleen, însă cu fruntea sus, luptând până la ultimul gong pentru a întoarce soarta partidei, în care englezoaica a beneficiat de un bagaj mult mai mare de trucuri și argumente tehnice pentru a puncta fără să stea ”la bătaie” cu Andra.

Medalia de aur a României la acest european a fost cucerită de Daniel Raj Stoican (70 kg), după cinci victorii entuziasmante ale acestuia, toate de luptă până la epuizare.

Aceste medalii au încununat o prestație solidă a României, ca echipă, pentru prima oară după mult timp, delegația noastră înregistrând un rezultat pozitiv în raportul victoriilor / înfrângerilor per echipă.

Atât medaliile, victoriile, cât și înfrângerile la limită ale majorității sportivilor noștri la pragul pentru semifinale, (toți coborând de pe ring cu fruntea sus), arată că boxul românesc este pe drumul cel bun.

SUS ROMÂNIA!

Sursă: Vasile Cîtea, președintele Federației Române de Box.