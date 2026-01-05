Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Asociația ”Glasul Vieții” – glasul speranței și în 2026 pentru persoanele nevoiașe. Părintele misionar Dan Damaschin cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 05.01.2026.

Asociația ”Glasul Vieții” – glasul speranței și în 2026 pentru persoanele nevoiașe. Părintele misionar Dan Damaschin cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 05.01.2026.

Dacă suntem oameni demni de respect și apreciere se poate vedea prin binele pe care-l facem celor aflați în suferință. Părintele Dan Damaschin, preot paroh al bisericii Maternității Cuza Vodă din Iași reușește an de an să aducă sprijin și mângâiere copiilor necăjiți, familiilor sărace și mamelor abandonate sau care trăiesc în sărăcie, prin activitatea de ajutorare desfășurată de Asociația ”Glasul Vieții”.

Asociația ”Glasul Vieții” – glasul speranței și în 2026 pentru persoanele nevoiașe. Părintele misionar Dan Damaschin cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 05.01.2026.

Publicat de mihaipohoata, 5 ianuarie 2026, 11:09


Remarcăm cu respect, considerație și o dată în plus că și în 2025 asociația ”Glasul vieții” a reușit să aducă o mângâiere în viața dificilă a familiilor greu încercate de soartă, a copiilor abandonați, a mamelor lăsate singure și a oamenilor nevoiași care și-au regăsit speranța într-o viață mai bună datorită ajutorului oferit prin donațiile românilor cu suflet mare.

Părintele misionar Dan Damaschin, preot al bisericii Maternităţii „Cuza Vodă” din Iaşi și liderul spiritual al asociației ”Glasul vieții” ne este oaspete astăzi, luni, 5 ianuarie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Surse: părintele misionar Dan Damaschin, preot al bisericii Maternităţii „Cuza Vodă” din Iaşi; Asociația ”Glasul vieții”.

Etichete:
Monahul André Scrima și Domnitorul Gr. Al. Ghica – viața și opera  pentru Dumnezeu și Țară – într-un continuu Dialog intercultural (teme ale emisiunii din ziua de vineri, 2 IANUARIE 2026, ora 20:30) cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni miercuri, 31 decembrie 2025, 10:28

Monahul André Scrima și Domnitorul Gr. Al. Ghica – viața și opera  pentru Dumnezeu și Țară – într-un continuu Dialog intercultural (teme ale emisiunii din ziua de vineri, 2 IANUARIE 2026, ora 20:30) cu Dumitru ȘERBAN

În prima parte a ediției de astăzi a emisiunii Dialog intercultural difuzăm, după cum bine știți de săptămâna trecută, a doua parte a...

Monahul André Scrima și Domnitorul Gr. Al. Ghica – viața și opera  pentru Dumnezeu și Țară – într-un continuu Dialog intercultural (teme ale emisiunii din ziua de vineri, 2 IANUARIE 2026, ora 20:30) cu Dumitru ȘERBAN
Tradiții – împletire a credinței cu datinile înaintașilor, la zi de mare sărbătoare – temă a emisiunii Tradiții de joi, 1 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni miercuri, 31 decembrie 2025, 08:20

Tradiții – împletire a credinței cu datinile înaintașilor, la zi de mare sărbătoare – temă a emisiunii Tradiții de joi, 1 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, deschidem emisiunea de astăzi printr-un colind interpretat de către regretatul preot Radu Bogdan Diaconu, preot misionar la...

Tradiții – împletire a credinței cu datinile înaintașilor, la zi de mare sărbătoare – temă a emisiunii Tradiții de joi, 1 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
Calendarul cosmic al anului 2026. Astronomul Ciprian Vântdevară cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.12.2025.
Emisiuni marți, 30 decembrie 2025, 14:31

Calendarul cosmic al anului 2026. Astronomul Ciprian Vântdevară cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.12.2025.

Eclipsa inelară de Soare din 17 februarie 2026 va fi vizibilă din Oceanul Indian și Antarctica, oferind un spectacol cosmic impresionant pentru...

Calendarul cosmic al anului 2026. Astronomul Ciprian Vântdevară cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.12.2025.
Pericolele consumului excesiv de alcool! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.12.2025.
Emisiuni marți, 30 decembrie 2025, 13:33

Pericolele consumului excesiv de alcool! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.12.2025.

Episoadele de intoxicație cu alcool produc stare de ebrietate, euforie, tulburări comportamentale, tulburări cognitive, tulburări de...

Pericolele consumului excesiv de alcool! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.12.2025.
Emisiuni luni, 29 decembrie 2025, 14:11

”Codrii Iașilor”, un paradis al bicicliștilor. Mihai Diac cu Iulian Moisa la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.

Vom vorbi despre Codrii Iașilor ca și cadru de antrenament MTB sau pur si simplu relaxare de familie pe bicicletă, despre modele de promovare a...

”Codrii Iașilor”, un paradis al bicicliștilor. Mihai Diac cu Iulian Moisa la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.
Emisiuni luni, 29 decembrie 2025, 13:53

Bilanț 2025 și ambiții de viitor, la cumpăna dintre ani, pentru Liceul UAIC. Maria Ursache, director al Liceului UAIC cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.

La structura tradițională a instituției a fost adăugat nivelul de învățământ preșcolar (grădinița), continuat apoi, în mod firesc, cu...

Bilanț 2025 și ambiții de viitor, la cumpăna dintre ani, pentru Liceul UAIC. Maria Ursache, director al Liceului UAIC cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.
Emisiuni vineri, 26 decembrie 2025, 09:43

(AUDIO) André Scrima, pe cale… prin vocea universitarului ieșean Ioan Alexandru Tofan – temă a emisiunii de vineri, 26 decembrie 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, la aniversarea a o sută de ani de la naşterea lui André Scrima (1 decembrie 1925 – 19 august 2000), Biblioteca Centrală...

(AUDIO) André Scrima, pe cale… prin vocea universitarului ieșean Ioan Alexandru Tofan – temă a emisiunii de vineri, 26 decembrie 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban
Emisiuni miercuri, 24 decembrie 2025, 13:50

Bilanț și planuri de viitor la cumpăna dintre ani la Pufești, Vrancea. Edilul șef Nicolae Damian cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.12.2025.

Vă oferim prilejul întâlnirii cu Nicolae Damian, edilul șef al comunei vrîncene Pufești, astăzi, miercuri, 24 decembrie 2025, în intervalul...

Bilanț și planuri de viitor la cumpăna dintre ani la Pufești, Vrancea. Edilul șef Nicolae Damian cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.12.2025.