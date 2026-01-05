Asociația ”Glasul Vieții” – glasul speranței și în 2026 pentru persoanele nevoiașe. Părintele misionar Dan Damaschin cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 05.01.2026.

Dacă suntem oameni demni de respect și apreciere se poate vedea prin binele pe care-l facem celor aflați în suferință. Părintele Dan Damaschin, preot paroh al bisericii Maternității Cuza Vodă din Iași reușește an de an să aducă sprijin și mângâiere copiilor necăjiți, familiilor sărace și mamelor abandonate sau care trăiesc în sărăcie, prin activitatea de ajutorare desfășurată de Asociația ”Glasul Vieții”.

Remarcăm cu respect, considerație și o dată în plus că și în 2025 asociația ”Glasul vieții” a reușit să aducă o mângâiere în viața dificilă a familiilor greu încercate de soartă, a copiilor abandonați, a mamelor lăsate singure și a oamenilor nevoiași care și-au regăsit speranța într-o viață mai bună datorită ajutorului oferit prin donațiile românilor cu suflet mare.

Părintele misionar Dan Damaschin, preot al bisericii Maternităţii „Cuza Vodă” din Iaşi și liderul spiritual al asociației ”Glasul vieții” ne este oaspete astăzi, luni, 5 ianuarie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Surse: părintele misionar Dan Damaschin, preot al bisericii Maternităţii „Cuza Vodă” din Iaşi; Asociația ”Glasul vieții”.