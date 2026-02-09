Anna Ferenț, doctorandă la Iași, unul din cei 600 de români care au trecut testul Mensa. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (25.01.2026)

Publicat de hdaraban, 9 februarie 2026, 16:06

„Mens sana”, expresia în latină pentru o minte sănătoasă, și poate fi adăugat o minte ascuțită, pătrunzătoare. Formulării îi poate fi alăturată o poveste, a unei tinere cercetătoare, doctorandă la Facultatea de Matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Anna Renata Ferenț este originară din Brașov, stabilită cu studiile la Iași și este proaspăt membră a „Mensa”, organizație internațională ce reunește persoane cu un nivel ridicat de inteligență, evaluate prin teste standardizate de logică și gândire abstractă.

Potrivit site-ului oficial al societății, aceasta are aproximativ 150 000 de membrii, în peste 65 de țări, de mai toate profesiile și vârstele.

Protagonista reușitei a acceptat invitația Radio Iași și a vorbit despre emoțiile ce au însoțit reușita, despre relația cu matematica, dar și despre planurile viitoare care sunt legate de cercetarea doctorală.

În dialogul cu Horia Daraban, Anna a explicat în ce a constat testarea și a lansat și o încurajare pentru cei care caută drum spre matematică: „le-aș spune, în primul rând, să nu renunțe, să încerce să persevereze, să nu le fie frică să greșească. Matematica se învață cu pixul pe hârtie, greșind, revenind; să aibă încredere în ei”.