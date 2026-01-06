Ambițiile TU Iași pentru 2026. Dan Cașcaval, rectorul TU Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.01.2026.

TUIAȘI, cea mai veche universitate de profil din țară, a trasat și în 2025 un arc de cerc în trecut către primele cursuri de inginerie în limba română din istoria țării având la activ 212 ani de inginerie românească, știut fiind faptul că rădăcinile ingineriei românești au fost plantate la Iași.

Publicat de mihaipohoata, 6 ianuarie 2026, 13:46



TUIAȘI plănuiește să-și continue la cele mai mari niveluri de performanță misiunea academică pentru a avea și pe viitor rezultate excepționale în toate compartimentele sistemului său educațional.

Prof.univ.dr.ing. Dan Cașcaval, rectorul TU Iași este invitat astăzi, marți, 6 ianuarie 2026, la "Pulsul Zilei", emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

