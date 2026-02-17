A 10-a Conferință privind Evaluarea Politicii de Coeziune a UE, la Bruxelles. Vasile Asandei, director general al ADR Nord-Est cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 17.02.2026.

Ascultă Radio România Iași Live
Cea de-a 10-a Conferință privind Evaluarea Politicii de Coeziune a UE, organizată de European Commission, la Bruxelles. O ediție cu o importanță deosebită, deoarece prezintă atât evaluarea ex post a perioadei 2014–2020, cât și evaluarea intermediară a perioadei 2021–2027.

Publicat de mihaipohoata, 17 februarie 2026, 13:14


Este un moment important și necesar în care ne putem uita atât la realizări, cât și la modul în care vom proiecta următorul exercițiu financiar.

În cadrul workshopului paralel „Place-based policies for cohesion and growth”, s-a adus în discuție perspectiva regiunilor din România și nevoia unui sistem mai suplu, mai flexibil și mai orientat spre rezultate, care să așeze cu adevărat beneficiarul în centrul politicilor și să consolideze coordonarea între nivelul european, național și regional.

Evaluarea nu ar trebui să măsoare doar realizări, ci să ne ajute să îmbunătățim modul în care funcționează politica de coeziune în practică — pentru instituții, pentru mediul de afaceri și, în final, pentru cetățeni.

Un dialog organizat la Bruxelles și o oportunitatea de a contribui la consolidarea unei culturi a evaluării și a fundamentării deciziilor pe baze solide, în întreaga Europă.

Vasile Asandei, director general al ADR Nord-Est ne oferă detalii astăzi, marți, 17 februarie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Sursă: Vasile Asandei, director general al ADR Nord-Est.

