Tu ce mănânci în postul Crăciunului? Camelia Ciocîrlan, nutriționist-dietetician în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2025, 09:48

„Tu ce mănânci în postul Crăciunului?” Răspunsurile vin de la Camelia Ciocîrlan, nutriționist-dietetician, invitata Adinei Șuhan în matinal.

Despre beneficiile postului, despre ce restricții alimentare sunt cu adevărat necesare și despre cum evităm înfometarea în această perioadă — câteva recomandări practice și ușor de urmat, direct de la specialist:

Lansare de carte: „Adevărul despre un destin politic. Domnitorul Gr. Al. Ghica (1849–1856)”. Bună Dimineața cu George Marici
Emisiuni luni, 17 noiembrie 2025, 08:47

Astăzi, de la ora 17:0) la Palatul Braunstein are loc lansarea volumului „Adevărul despre un destin politic. Domnitorul Gr. Al. Ghica...

Eveniment caritabil „Dar de Sfântul Nicolae”. Bună Dimineața cu George Marici
Emisiuni luni, 17 noiembrie 2025, 08:36

Evenimentul caritabil „Dar de Sfântul Nicolae”, un proiect prin care se strâng donații pentru a oferi, pe 6 decembrie 2025, cadouri unui...

#StareaEducației (INTERVIU) Zile de sărbătoare la Colegiul ”Emil Racoviță” din Iași, între tradiție și provocările noilor schimbări din educație. Mihaela Gotcu, directorul instituției:”Introducerea noilor planuri-cadru va aduce modificări în organizarea catedrelor. Pregătim o strategie, analizând impactul pe următorii patru ani și modul în care poate fi structurată oferta educațională.”
Emisiuni vineri, 14 noiembrie 2025, 10:54

Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași celebrează, în această săptămână, o nouă ediție a Zilelor Școlii, un eveniment cu...

Conferințele Dilema la UAIC: „EducațIA, de la antici la ChatGPT”
Emisiuni vineri, 14 noiembrie 2025, 09:09

Sala Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași găzduiește, zilele acestea, Conferințele Dilema, desfășurate sub titlul...

Emisiuni miercuri, 12 noiembrie 2025, 11:49

Precum Pasărea Phoenix care a renăscut din propria-i cenușă așa și orașul sucevean Broșteni își revine, încet dar sigur, de pe urma...

Emisiuni miercuri, 12 noiembrie 2025, 09:57

Omul care aduce vestea: Te simți singur chiar dacă ești într-un cuplu? Ce e de făcut? Psihoterapeuții Dana și Gabriel Irimia în Bună...

Emisiuni miercuri, 12 noiembrie 2025, 09:30

Peste 400 de plângeri de malpraxis au fost înregistrate la nivel național, în perioada 2023-2024, conform datelor Fundației pentru Apărarea...

Emisiuni miercuri, 12 noiembrie 2025, 08:42

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Reporterul Incubator Eduard Iacob ne-a dus astăzi la Vaslui, la...

