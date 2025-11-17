Tu ce mănânci în postul Crăciunului? Camelia Ciocîrlan, nutriționist-dietetician în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

#StareaEducației (INTERVIU) Radu Szekely, consilier onorific al Ministrului Educației: ”Sistemul de învățământ din România nu este pregătit să piloteze planurile cadru alternative pentru liceu. Nu este pregătit pentru că este un sistem foarte centralizat. De zeci de ani a funcționat fără a da profesorilor sau unităților de învățământ un grad minim de autonomie în decizie, la orice nivel.”

Ministerul Educației a lansat Programul național pentru pilotarea sistemică a planurilor cadru în învățământul liceal, un demers amplu care...