Vrancea: Ziua Culturii Naţionale va fi marcată la Focşani printr-un spectacol-lectură dedicat lui Eminescu

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 08:35

Eveniment comemorativ dedicat poetului Mihai Eminescu la 176 de ani de la naștere.
Primăria Municipiului Focșani, prin Teatrul „Maior Gheorghe Pastia”, vă invită miercuri, 15 ianuarie 2026, începând cu ora 11.00, la bustul lui Mihai Eminescu din Piațeta Teatrului, pentru a participa la un eveniment comemorativ prilejuit de împlinirea a 176 de ani de la nașterea poetului național.
În semn de omagiu pentru poetul nepereche vom organiza un moment evocator în care actrița Paula Grosu va recita din lirica eminesciană.
Prin acest eveniment, invităm focșănenii să celebreze valorile culturale naționale și să păstreze vie memoria poetului Mihai Eminescu.
Teatrul ‘Maior Gh. Pastia’ din Focşani va găzdui, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, premiera spectacolului – lectură ‘Sărmanul Dionis – între oniric, real şi ideal’, dedicat poetului naţional Mihai Eminescu.

Producţia este o adaptare a nuvelei ‘Sărmanul Dionis’, publicată de Mihai Eminescu în anul 1872, în revista Convorbiri literare, considerată prima proză fantastică din literatura română.

Spectacolul este susţinut de actorii Teatrului ‘Maior Gh. Pastia’, Paula Grosu, Cristina Cristian, Adrian Damian şi Sorin Frăţilă, iar evenimentul va fi completat de participarea pianistului Ştefan Doniga şi a violonistei Diana Jipa.

Potrivit organizatorilor, spectacolul urmăreşte să readucă în atenţia publicului focşănean complexitatea operei eminesciene, precum şi temele sale universale.

Evenimentul va avea loc joi, 15 ianuarie 2026, începând cu ora 19:00, în sala de spectacole a teatrului din municipiu. (Agerpres/Teatrul ‘Maior Gh. Pastia’ din Focşani/ FOTO facebook.com/teatrulpastia)

