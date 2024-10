Vrancea: Nicuşor Halici a fost învestit în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean

Noul preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Vrancea, Nicuşor Halici, dar şi cei 32 de consilieri judeţeni aleşi în urma scrutinului din 9 iunie au depus marţi jurământul de învestitură.

‘Voi fi un partener al dumneavoastră al tuturor, al celor din sală şi al tuturor vrâncenilor. Cred că dincolo de tot ceea ce va trebui să construim de acum încolo, trebuie să ne gândim că firescul l-am abandonat, normalitatea. Şi trebuie să ne oprim puţin să gândim că în tot tumultul acesta va fi întotdeauna ceva de făcut, un obiectiv de îndeplinit, şi de multe ori uităm de firesc, uităm de normalitate, uităm de a fi oameni. Nu putem spune că nu mai sunt foarte multe lucruri de făcut, nu puteam spune nici că nu s-au făcut foarte multe lucruri în acest judeţ, dar ceea ce putem spune aproape cu certitudine este că într-o viteză absurdă, câteodată, ne dezumanizăm. Şi dincolo de tot ceea ce îmi propun şi am promis, (…) încep prin a ne reuni, a ne regăsi şi prin a înţelege că fiecare dintre noi avem un rol. (…) Fac un apel către toată lumea din sală şi din judeţ să revenim la firesc. În mine veţi avea un partener, eu ca de fiecare dată, în orice funcţie publică cu care vrâncenii m-au onorat şi a cărei mulţumire am reîntors-o prin tot ceea ce am reuşit să fac, aşa voi face şi în acest mandat. Eu voi fi un partener al dumneavoastră şi vă rog să fiţi un partener al meu’, a spus Nicuşor Halici în discursul său de învestitură.

Ulterior, acesta a declarat că printre obiectivele mandatului său se numără noul spital judeţean, drumurile judeţene şi Canalul Siret Bărăgan.

El a adăugat că va avea negocieri cu toate forţele politice şi speră să găsească înţelegere din partea tuturor pentru a forma o majoritate politică.

‘Foarte mulţi de la nivel central, mai ales formaţiunile de pe dreapta eşichierului politic spun că este bine să aibă o atitudine rezervată, dar nu sunt singurii şi să nu constituie majorităţi, alţii spun că trebuie făcute majorităţi doar de dreapta, dar văd că şi acolo s-au mai estompat lucrurile. Din punctul meu de vedere, voi încerca să negociez cu toate formaţiunile politice. dacă voi reuşi, va depinde foarte mult de deschiderea şi de raţiunea pe care o vor aborda. O negociere trebuie să fie pe nişte fundamente şi vă asigur că vor fi unele dintre cele mai vizibile care au existat până acum la nivelul judeţului Vrancea’, a spus Halici.

Noul preşedinte al CJ Vrancea este de părere că este nevoie de echilibru pentru a dezvolta comunităţile, iar puterea trebuie împărţită.

‘Sunt adeptul unui echilibru. Puterea trebuie împărţită. E un soi de motto al PSD-ului la nivel naţional. Noi considerăm că aşa putem să ne dezvoltăm, readucând în echilibru comunităţile, reechilibrându-le. Dincolo de competiţiile politice, care trebuie să fie unele foarte civilizate şi limitate de un fair-play şi un bun-simţ pe care nu trebuie să îl abandonăm’, a subliniat Nicuşor Halici.

În cadrul şedinţei de marţi, au depus jurământul cei 32 de consilieri, 13 PSD, 13 PNL, trei AUR şi trei din partea Alianţa Dreapta Unită.

(AGERPRES/FOTO – pagina de Facebook a instituției)