Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Vaslui: Fostul preşedinte interimar al organizaţiei PNL, Mihai Barbu, rămâne sub control judiciar

Vaslui: Fostul preşedinte interimar al organizaţiei PNL, Mihai Barbu, rămâne sub control judiciar

Vaslui: Fostul preşedinte interimar al organizaţiei PNL, Mihai Barbu, rămâne sub control judiciar

Publicat de Andreea Drilea, 17 februarie 2026, 10:41

Fostul preşedinte interimar al organizaţiei judeţene a PNL Vaslui, Mihai Barbu, rămâne sub control judiciar în urma unei decizii definitive a Tribunalului Vaslui.

Barbu, care a deţinut şi funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, este suspectat de săvârşirea infracţiunii de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, într-un dosar instrumentat de DNA, în care omul de afaceri Fănel Bogos este reţinut alături de alţi inculpaţi.

‘Respinge, ca nefondată, plângerea formulată de inculpatul Barbu Mihai, împotriva Ordonanţei 44/12/P/2024 din 22.12.2025 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA – Serviciul Teritorial Iaşi prin care s-a prelungit măsura controlului judiciar, ordonanţă pe care o menţine. Ia act că inculpatul a fost asistat de avocat ales. În baza art. 275 al. 2 Cod procedură penală obligă pe inculpatul Barbu Mihai la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 250 lei’, se arată în decizia Tribunalului Vaslui.

Barbu a fost demis din funcţia de preşedinte al PNL Vaslui după implicarea sa în dosarul de corupţie şi plasarea sub control judiciar.

Mihai Barbu fusese numit preşedinte interimar al Filialei Teritoriale a PNL Vaslui în luna octombrie a anului 2024, după destituirea din funcţie a liderului organizaţiei, fostul ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, acuzat de luare de mită şi vizat de o anchetă DNA.

După demiterea lui Mihai Barbu, la conducerea filialei teritoriale a PNL Vaslui a fost numit deputatul ieşean Alexandru Muraru, iar funcţia a fost preluată apoi de Marius Arcăleanu. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Galați: Protest al siderurgiștilor în fața Prefecturii
Regional luni, 16 februarie 2026, 11:18

Galați: Protest al siderurgiștilor în fața Prefecturii

Circa 100 de siderurgişti protestează în faţa Prefecturii Galaţi. Ei cer implicarea mai rapidă a Guvernului în declararea combinatului drept...

Galați: Protest al siderurgiștilor în fața Prefecturii
(AUDIO) UMF Iași introduce două noi specializări din anul universitar 2026-2027: Radiologie și Imagistică Medicală și Chimie Medicală
Regional luni, 16 februarie 2026, 11:08

(AUDIO) UMF Iași introduce două noi specializări din anul universitar 2026-2027: Radiologie și Imagistică Medicală și Chimie Medicală

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași introduce două noi specializări de licență, destinate pregătirii...

(AUDIO) UMF Iași introduce două noi specializări din anul universitar 2026-2027: Radiologie și Imagistică Medicală și Chimie Medicală
Zeci de sancţiuni aplicate de poliţiştii rutieri din Neamţ şi Bacău, în cadrul unei acţiuni desfăşurate pe DN 15
Regional luni, 16 februarie 2026, 10:51

Zeci de sancţiuni aplicate de poliţiştii rutieri din Neamţ şi Bacău, în cadrul unei acţiuni desfăşurate pe DN 15

Zeci de sancţiuni au fost aplicate, duminică, de poliţiştii rutieri din judeţele Neamţ şi Bacău, în cadrul unei acţiuni în sistem RELEU,...

Zeci de sancţiuni aplicate de poliţiştii rutieri din Neamţ şi Bacău, în cadrul unei acţiuni desfăşurate pe DN 15
Poliţistul, care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, este cercetat disciplinar
Regional luni, 16 februarie 2026, 07:27

Poliţistul, care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, este cercetat disciplinar

Un poliţist din Galaţi este cercetat disciplinar, după ce a sancţionat nejustificat un pompier, care conducea o autospecială de stingere către...

Poliţistul, care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, este cercetat disciplinar
Regional luni, 16 februarie 2026, 06:27

Conflict între două companii din domeniul salubrității, la Bacău

Un conflict legat de tarife, iscat între două companii din domeniul salubrității, riscă să aducă Bacăul într-o criză a gunoiului. Pentru a...

Conflict între două companii din domeniul salubrității, la Bacău
Regional duminică, 15 februarie 2026, 12:54

Ninsori viscolite și vânt puternic în Moldova. Vremea se răcește accentuat

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 14 februarie, ora 23:00 – 16 februarie, ora 08:00 Fenomene vizate: precipitații în general...

Ninsori viscolite și vânt puternic în Moldova. Vremea se răcește accentuat
Regional duminică, 15 februarie 2026, 11:53

Iaşi: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv pentru plasarea de droguri prin metoda ‘dead drop’

Tribunalul Iaşi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr în vârstă de 21 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc...

Iaşi: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv pentru plasarea de droguri prin metoda ‘dead drop’
Regional duminică, 15 februarie 2026, 10:56

(AUDIO) Taxele de școlarizare cresc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din anul academic viitor

UPDATE ora 20:15: Facultățile de Informatică, Psihologie și Drept vor înregistra majorări peste media de 10-20%, a declarat rectorul UAIC,...

(AUDIO) Taxele de școlarizare cresc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din anul academic viitor