Vaslui: Fostul preşedinte interimar al organizaţiei PNL, Mihai Barbu, rămâne sub control judiciar

Publicat de Andreea Drilea, 17 februarie 2026, 10:41

Fostul preşedinte interimar al organizaţiei judeţene a PNL Vaslui, Mihai Barbu, rămâne sub control judiciar în urma unei decizii definitive a Tribunalului Vaslui.

Barbu, care a deţinut şi funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, este suspectat de săvârşirea infracţiunii de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, într-un dosar instrumentat de DNA, în care omul de afaceri Fănel Bogos este reţinut alături de alţi inculpaţi.

‘Respinge, ca nefondată, plângerea formulată de inculpatul Barbu Mihai, împotriva Ordonanţei 44/12/P/2024 din 22.12.2025 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA – Serviciul Teritorial Iaşi prin care s-a prelungit măsura controlului judiciar, ordonanţă pe care o menţine. Ia act că inculpatul a fost asistat de avocat ales. În baza art. 275 al. 2 Cod procedură penală obligă pe inculpatul Barbu Mihai la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 250 lei’, se arată în decizia Tribunalului Vaslui.

Barbu a fost demis din funcţia de preşedinte al PNL Vaslui după implicarea sa în dosarul de corupţie şi plasarea sub control judiciar.

Mihai Barbu fusese numit preşedinte interimar al Filialei Teritoriale a PNL Vaslui în luna octombrie a anului 2024, după destituirea din funcţie a liderului organizaţiei, fostul ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, acuzat de luare de mită şi vizat de o anchetă DNA.

După demiterea lui Mihai Barbu, la conducerea filialei teritoriale a PNL Vaslui a fost numit deputatul ieşean Alexandru Muraru, iar funcţia a fost preluată apoi de Marius Arcăleanu. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro