Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani face un pas important spre digitalizare

Publicat de Andreea Drilea, 5 martie 2026, 10:01

Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani a obținut o finanțare de aproximativ 3,9 milioane de lei, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru implementarea unui amplu proiect care vizează sediul central.

Anunțul a fost făcut de managerul spitalului, Corneliu Prepeliță.

Potrivit acestuia, medicii și asistenții nu vor mai completa de mână foile de observație, acestea urmând să fie redactate automat cu ajutorul unui program instalat pe tablete care vor fi distribuite în fiecare secție.

Corneliu Prepeliță: ”Presupune refacerea infrastructurii, montarea sistemului de Wi-Fi și, ceea ce este mai important, aplicațiile iMobil, atât asistenții cât și medicii vor avea acele tablete care vor descrie și vor face epicriza și planul de îngrijire a pacientului, iar acestea vor fi transcrise în mod automat și se vor atașa la foaia de observație, eliminând astfel o birocratie în plus, o muncă în plus de a scrie în foile de observație. Adică, pur și simplu, medicul cu tableta mână vorbește și își expune planul de tratament, epicriza, toate lucrurile care trebuie să consemnate în foaia de observație și astfel se va elimina forma scrisă de mână în foaia de observație, ceea ce va fi un real ajutor. Va fi schimbat sistemul de securitate cibernetică, fiind un plus valoare în ceea ce trebuie siguranța datelor pacienților și a informațiilor confidențiale privind pacienții, diagnostice, datele personale.”

Termenul limită pentru implementare este 31 mai 2026 iar conducerea spitalului dă asigurări că lucrările sunt în grafic.

În prezent, proiectul este realizat în proporție de 25% în ceea ce privește infrastructura de cablare, iar echipamentele necesare au fost deja livrate integral.

