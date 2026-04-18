Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău va înfiinţa o unitate de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici

Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2026, 11:11

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău va înfiinţa o unitate de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici, în urma unui proiect de investiţii în valoare de peste 5,2 milioane de lei finanţat în proporţie de 98% din fonduri europene.

Reprezentanţii unităţii medicale subliniază că investiţia va contribui la creşterea calităţii actului medical şi la îmbunătăţirea şanselor de supravieţuire pentru pacienţii cardiaci critici din judeţul Bacău.

Reporter: Gabriel Pop – Potrivit conducerii spitalului, proiectul este finanţat prin Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi vizează dotarea noii unităţi cu echipamente medicale de ultimă generaţie pentru monitorizarea şi tratamentul pacienţilor cardiaci în stare critică.

Aurelia Ţaga, director medical al Spitalului Judeţean Bacău: Cardiologia este o secţie foarte aglomerată în spitalul nostru, avem 70 de paturi în funcţiune, dar problema este că pacienţii cardiaci sunt pacienţi cu comorbidităţi, sunt pacienţi cu patologii complexe care pun probleme în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul acestora. Ne aşteptăm ca siguranţa pacientului cardiac critic să fie destul de mare, iar şansele de supravieţuire a acestor pacienţi să fie, de asemenea, la nivel optim.

Reporter: Acest program se adaugă altor două proiecte importante dedicate dotării spitalului pentru tratarea pacienţilor cu accident vascular cerebral şi pentru îngrijirea pacienţilor politraumatizaţi.

