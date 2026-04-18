Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău va înfiinţa o unitate de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici

Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2026, 11:11

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău va înfiinţa o unitate de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici, în urma unui proiect de investiţii în valoare de peste 5,2 milioane de lei finanţat în proporţie de 98% din fonduri europene.

Reprezentanţii unităţii medicale subliniază că investiţia va contribui la creşterea calităţii actului medical şi la îmbunătăţirea şanselor de supravieţuire pentru pacienţii cardiaci critici din judeţul Bacău.

Reporter: Gabriel Pop – Potrivit conducerii spitalului, proiectul este finanţat prin Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi vizează dotarea noii unităţi cu echipamente medicale de ultimă generaţie pentru monitorizarea şi tratamentul pacienţilor cardiaci în stare critică.

Aurelia Ţaga, director medical al Spitalului Judeţean Bacău: Cardiologia este o secţie foarte aglomerată în spitalul nostru, avem 70 de paturi în funcţiune, dar problema este că pacienţii cardiaci sunt pacienţi cu comorbidităţi, sunt pacienţi cu patologii complexe care pun probleme în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul acestora. Ne aşteptăm ca siguranţa pacientului cardiac critic să fie destul de mare, iar şansele de supravieţuire a acestor pacienţi să fie, de asemenea, la nivel optim.

Reporter: Acest program se adaugă altor două proiecte importante dedicate dotării spitalului pentru tratarea pacienţilor cu accident vascular cerebral şi pentru îngrijirea pacienţilor politraumatizaţi. 

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
(AUDIO) Simpozionul Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Cercetători „InterCulturalia”, ediția a VIII-a
Regional sâmbătă, 18 aprilie 2026, 09:04

(AUDIO) Simpozionul Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Cercetători „InterCulturalia”, ediția a VIII-a

Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine, Centrul de Cercetare...

(AUDIO) Simpozionul Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Cercetători „InterCulturalia”, ediția a VIII-a
(AUDIO) Iașul ar putea interzice păcănelele: proiectul ajunge pe masa Consiliului Local
Regional sâmbătă, 18 aprilie 2026, 08:48

(AUDIO) Iașul ar putea interzice păcănelele: proiectul ajunge pe masa Consiliului Local

Proiectul de hotărâre privind interzicerea păcănelelor în municipiul Iași a fost transmis, astăzi, Secretariatului Tehnic al Consiliului...

(AUDIO) Iașul ar putea interzice păcănelele: proiectul ajunge pe masa Consiliului Local
Ilie Bolojan: O eventuală criză politică ar afecta capacitatea României de a gestiona probleme economice majore
Regional vineri, 17 aprilie 2026, 15:09

Ilie Bolojan: O eventuală criză politică ar afecta capacitatea României de a gestiona probleme economice majore

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o ediție specială la Radio România Actualități, că România se află la începutul unei crize...

Ilie Bolojan: O eventuală criză politică ar afecta capacitatea României de a gestiona probleme economice majore
Galaţi: Grenadă defensivă descoperită între blocuri, pe un bulevard din municipiul reşedinţă
Regional vineri, 17 aprilie 2026, 10:57

Galaţi: Grenadă defensivă descoperită între blocuri, pe un bulevard din municipiul reşedinţă

O grenadă defensivă a fost descoperită, vineri dimineaţă, între blocuri, pe bulevardul Siderurgiştilor din municipiul Galaţi, fiind ridicată...

Galaţi: Grenadă defensivă descoperită între blocuri, pe un bulevard din municipiul reşedinţă
Regional vineri, 17 aprilie 2026, 09:46

FESTIVALUL DE PSIHANALIZĂ ȘI FILM LA IAȘI, EDIȚIA 7.0

Invitați: Irina-Margareta Nistor (cine-interpret), Crina Mureșan (actriță), Constantin Pușcașu (actor), Oana Tătaru (psiholog), Ilinca Bălaș...

FESTIVALUL DE PSIHANALIZĂ ȘI FILM LA IAȘI, EDIȚIA 7.0
Regional vineri, 17 aprilie 2026, 08:30

(AUDIO) Festivalul Filmului European începe astăzi la Iași

Cea de-a 30-a ediţie a Festivalului Filmului European începe, astăzi, la Iași, după ce ieri a fost inaugurată ediția de la Botoșani. În...

(AUDIO) Festivalul Filmului European începe astăzi la Iași
Regional joi, 16 aprilie 2026, 12:34

(AUDIO) Iași: Pasajul Socola intră în reabilitare: trafic deviat în zonă

Încep lucrările la Pasajul Socola, după ce Primăria Iași a predat, astăzi, ultimele amplasamente pentru realizarea subtraversării acestuia....

(AUDIO) Iași: Pasajul Socola intră în reabilitare: trafic deviat în zonă
Regional joi, 16 aprilie 2026, 12:01

Poliția Locală Bârlad își reduce personalul cu 14 posturi

Poliția Locală Bârlad va funcționa, în perioada următoare, cu un număr redus de angajați, după ce Consiliul Local a aprobat, în ședință...

Poliția Locală Bârlad își reduce personalul cu 14 posturi