ȘEZĂTOAREA VICOVENILOR, un eveniment derulat în perioada 3-6 februarie 2026, dedicat tradițiilor autentice la Vicovu de Sus

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 februarie 2026, 14:50

Șezătoarea Vicovenilor, ajunsă la cea de a V-a ediție, s-a încheiat vineri, 6 februarie 2025, în aplauzele însoțite de entuziasmul participanților, ultimele zile fiind marcate de momente artistice de neuitat, prezentări unice realizate în cadrul ,,orei de cultură” și meșteșuguri care au readus la viață tradițiile bucovinene.

Vineri au evoluat elevi ai școlilor din Vicovu de Sus, Marginea, Straja, Rădăuți și Dorohoi care au prezentat momente artistice deosebite expuse prin cântec, joc și poezie, dar și momente specifice șezătorii. Ora de cultură a reprezentat un moment special al zilei care a fost dedicat dialogului despre tradiții, identitate culturală și valorile autentice ale zonei, invitați fiind: Felicia și Dionizie Olenici, Mihai Hrincescu, Iustina Irimia, Mihai Cotos și Mihai Cârdei care au împărtășit publicului experiențe și perspective legate de patrimoniul cultural românesc. Ioana și Sânziana Ștefan, Mihai Hrincescu, Laura Olteanu, Elisabeta Șeremet și Codruț Știrbu, acompaniați de Mihai Cotos Orchestra au adus pe scenă un repertoriu tradițional variat, antrenând publicul la dans.

Voia bună, cântecul și jocul încărcat de emoție, alături de prezentarea autentică a meșteșugurilor tradiționale, au făcut din această șezătoare un eveniment de neuitat atât pentru comunitatea locală, cât și pentru participanții veniți din alte regiuni, cât și din alte țări. Români din diaspora au venit special pentru a petrece la Șezătoarea Vicovenilor.

,, Dumnezeu m-a întărit ca să pot duce la bun sfârșit încă o ediție reușită a acestui eveniment. Mulțumesc din suflet tuturor oamenilor de bine care au pus umărul la realizarea celei de-a V-a ediții: soțului și membrilor familiei mele, nașului meu, Gheorghe Poleucă, domnului primar Vasile Iliuț și Primăriei Orașului Vicovu de Sus, reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Suceava, ai Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Botoșani, gospodinelor și familiile lor care ne-au ajutat, Vivianei Huțuleac și membrilor Asociației Reper Etnocultural Identitar, școlilor gimnaziale din Vicovu de Sus, Straja, Bilca, Marginea, Negostina, Brodina, Rădăuți, Dorohoi și inimoșilor coordonatori, Anei Platon, artist iconar, profesorilor și elevilor care au expus lucrări cu tematici diferite, ansamblurilor prezente, orchestrelor și artiștilor deosebiți care au încântat publicul în fiecare seară, meșterilor populari, partenerilor media cu ajutorul cărora evenimentul a răsunat în întreaga țară, cât și peste hotare și tuturor participanților care ne-au trecut pragul Centrului cultural Bucovina, Vicovu de Sus. Mă înclin în fața tuturor și vă mulțumesc!”, ne-a transmis Liliana Ursachi.

Șezătoarea Vicovenilor este un eveniment emblematic care scrie o poveste ce merită ascultată, citită, experimentată și, mai ales, prețuită nu doar pentru amploarea, cât pentru autenticitatea, strădania și modul în care adună laolaltă mii de oameni și comunități.

