Pompierii militari ieșeni au acționat pentru gestionarea mai multor situații de urgență provocate de manifestările meteorologice actuale

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2025, 10:26

În cursul acestei dimineți, pompierii militari ieșeni au acționat pentru gestionarea mai multor situații de urgență provocate de manifestările meteorologice actuale.

Inundație – Calea Chișinăului

Pe strada Calea Chișinăului, în zona fabricii de ulei, s-a înregistrat o acumulare de apă pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, cu un volum estimativ de 200 m³.
La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și cinci pompieri militari, care au acționat pentru evacuarea apei din zonă.

Degajare elemente de vegetație – strada Ciurchi

Pe strada Ciurchi, un arbore a fost doborât de vânt, iar mai multe crengi au căzut peste un autoturism parcat.
Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Iași, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială pentru salvări de la înălțime, pentru degajarea în siguranță a elementelor de vegetație.

Intervențiile s-au desfășurat fără a fi înregistrate victime, iar situațiile au fost gestionate prompt.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași recomandă cetățenilor să evite parcarea autoturismelor sub copaci sau în apropierea cablurilor electrice, să asigure ferestrele și obiectele care pot fi dislocate de vânt și să sesizeze orice situație de urgență la numărul unic 112. (ISU IS/ FOTO radioiasi.ro)

