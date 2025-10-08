Pompierii gălățeni au intervenit la mai multe situații de urgență provocate de vântul și ploile puternice

8 octombrie 2025

Intervenții ale pompierilor gălățeni în urma fenomenelor meteo din noaptea trecută

În urma manifestării fenomenelor meteo deosebite din noaptea de 7/8 octombrie a.c., pompierii gălățeni au intervenit pentru gestionarea mai multor situații de urgență produse pe fondul vântului puternic și al precipitațiilor abundente.

Astfel, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați au acționat pentru:

•degajarea unui arbore căzut pe carosabil în localitatea Umbrărești;

•evacuarea apei dintr-o curte inundată în localitatea Ivești;

•îndepărtarea unui cablu electric de înaltă tensiune căzut pe liniile de tramvai, pe strada Basarabiei din municipiul Galați;

•îndepărtarea tablei desprinse de pe acoperișul unui imobil din municipiul Galați;

•trei intervenții pentru degajarea unor crengi rupte în municipiul Galați.

Toate situațiile au fost gestionate prompt de echipajele de intervenție, nefiind înregistrate victime.

Pompierii gălățeni acționează în aceste momente în localitățile Ivești și Municipiul Tecuci pentru evacuarea apei din două gospodării. La fața locului acționează câte o autospecială o motopompă.

Reamintim cetățenilor importanța respectării măsurilor de siguranță în condiții de vreme severă: evitarea adăpostirii sub arbori sau stâlpi de electricitate și sesizarea imediată a situațiilor de urgență la numărul unic 112.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați rămâne pregătit să intervină pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului. (ISU GL)