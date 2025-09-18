Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Oana Moraru și Ion Udrea vin la Iași la conferința „Creștem Aripi” – un eveniment despre motivația școlară

Oana Moraru și Ion Udrea vin la Iași la conferința „Creștem Aripi” – un eveniment despre motivația școlară

Oana Moraru și Ion Udrea vin la Iași la conferința „Creștem Aripi” – un eveniment despre motivația școlară

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2025, 10:13

Oana Moraru și Ion Udrea vin la Iași la conferința „Creștem Aripi” – un eveniment despre motivația școlară.

Pe 4 octombrie 2025, Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași găzduiește conferința „Creștem Aripi”, unul dintre cele mai importante evenimente educaționale ale toamnei. Tema centrală a conferinței este ”Motivația școlară – de la conectare la disciplină” – un subiect esențial pentru părinți și profesori deopotrivă.

📣 Invitații principali sunt:

  • Oana Moraru – publicist, autor, consultant educațional, fondator al Școlii Helikon și al platformei Vocea Părinților, cu peste 30 de ani de experiență în educație. Ea va susține cursul pentru părinți „Cum își găsesc copiii motivația școlară?”, care:
    • stabilește 10 tipologii de elev și traseul școlar potrivit fiecăruia;
    • explică ce anume declanșează motivația școlară în funcție de etapa de vârstă;
    • arată când, cum și cât ar trebui să se implice familiile pentru fiecare tip de elev;
    • trasează limitele școlii în raport cu așteptările părinților și explică legătura dintre potențialul nativ al copilului și nivelul de efort care poate fi cerut de familie și de școală.
  • Ion Udrea – consultant Ascendis, trainer și speaker, care va susține prezentarea „De la creier la comportament – știința motivației”, aducând perspectiva neuroștiințifică asupra modului în care motivația se formează și influențează comportamentul copiilor.

Evenimentul face parte din seria de conferințe educaționale „Creștem Aripi”, organizată de Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului și Asociația Prietenii Școlii Valea Lupului, care își propune să ofere comunității instrumente concrete pentru sprijinirea dezvoltării echilibrate a copiilor.

Data: 4 octombrie 2025

Ora: 13:00
Locație: Aula Magna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, B-dul Carol, nr. 11.
Bilete disponibile pe iabilet.ro: http://bit.ly/3VsIoPH

 

Parteneri: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Asociația Ascendis, September Media, WINK.

Parteneri media: TVR Iași, Radio România Iași.

Sponsori: SCC, Mall Moldova, Eset, World Class, Papito, Twinkle Star, Oyo, X Optic, Dedal Tour, Magnius, Bizantiq, Hop si eu, Atelier de Ceramică Lina, Atelier Cotonic, Grand View Hotel, Qestetic, Avaten, Cofetaria La Rosa.

Etichete:
(AUDIO) Iași: Prelevări de organe la Centrul Regional de Transplant de la doi donatori în moarte cerebrală
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 11:30

(AUDIO) Iași: Prelevări de organe la Centrul Regional de Transplant de la doi donatori în moarte cerebrală

Cadrele medicale de la Centrul Regional de Transplant de la Iași au prelevat mai multe organe de la doi donatori aflați în moarte cerebrală....

(AUDIO) Iași: Prelevări de organe la Centrul Regional de Transplant de la doi donatori în moarte cerebrală
Procurorii anticorupţie fac 12 percheziţii în Braşov şi Galaţi, într-un dosar care vizează infracţiuni de luare şi dare de mită
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 11:19

Procurorii anticorupţie fac 12 percheziţii în Braşov şi Galaţi, într-un dosar care vizează infracţiuni de luare şi dare de mită

Procurorii anticorupţie fac astăzi 12 percheziţii în Braşov şi Galaţi, într-un dosar care vizează infracţiuni de luare şi dare de mită...

Procurorii anticorupţie fac 12 percheziţii în Braşov şi Galaţi, într-un dosar care vizează infracţiuni de luare şi dare de mită
Vaslui: Povestea unui om care a construit Bârladul. Ioan Selbinschi, omagiat printr-o expoziție specială
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 09:05

Vaslui: Povestea unui om care a construit Bârladul. Ioan Selbinschi, omagiat printr-o expoziție specială

Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad își deschide mâine porțile pentru o întâlnire cu trecutul orașului. Expoziția „IN MEMORIAM: IOAN...

Vaslui: Povestea unui om care a construit Bârladul. Ioan Selbinschi, omagiat printr-o expoziție specială
Festivalul Apolodor transformă municipiul Botoșani în capitala literaturii pentru cei mici. Luminița Corneanu, director artistic al evenimentului: ”Miza noastră este puțin mai mare de atât, și anume de a atrage atenția publicului din România asupra importanței cărții, a cititului”
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 08:15

Festivalul Apolodor transformă municipiul Botoșani în capitala literaturii pentru cei mici. Luminița Corneanu, director artistic al evenimentului: ”Miza noastră este puțin mai mare de atât, și anume de a atrage atenția publicului din România asupra importanței cărții, a cititului”

Municipiul Botoșani devine pentru câteva zile capitala literaturii pentru copii și adolescenți. Între 18 și 21 septembrie, la Botoșani, are...

Festivalul Apolodor transformă municipiul Botoșani în capitala literaturii pentru cei mici. Luminița Corneanu, director artistic al evenimentului: ”Miza noastră este puțin mai mare de atât, și anume de a atrage atenția publicului din România asupra importanței cărții, a cititului”
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 07:30

Vaslui: Firma care asigură mentenanţa iluminatului public cere încetarea contractului după cazul copilului electrocutat

Societatea comercială care asigură mentenanţa serviciului de iluminat public din municipiul Vaslui a solicitat printr-o adresă încetarea...

Vaslui: Firma care asigură mentenanţa iluminatului public cere încetarea contractului după cazul copilului electrocutat
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 07:26

Spitalul ‘Sf. Apostol Andrei’ din Galaţi intră în Programul de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Apostol Andrei’ din Galaţi intră oficial în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare...

Spitalul ‘Sf. Apostol Andrei’ din Galaţi intră în Programul de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 07:24

(AUDIO) Polițiștii ieșeni au destructurat o rețea electorală din Republica Moldova

Polițiștii ieșeni au destructurat o rețea de influență din Republica Moldova care desfășura activități electorale pe teritorul românesc....

(AUDIO) Polițiștii ieșeni au destructurat o rețea electorală din Republica Moldova
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 07:17

Galaţi: Se redeschide Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ‘Răsvan Angheluţă’

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ‘Răsvan Angheluţă’ Galaţi se redeschide pe 20 septembrie, după finalizarea unor lucrări de...

Galaţi: Se redeschide Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ‘Răsvan Angheluţă’