Oana Moraru și Ion Udrea vin la Iași la conferința „Creștem Aripi” – un eveniment despre motivația școlară

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2025, 10:13

Pe 4 octombrie 2025, Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași găzduiește conferința „Creștem Aripi”, unul dintre cele mai importante evenimente educaționale ale toamnei. Tema centrală a conferinței este ”Motivația școlară – de la conectare la disciplină” – un subiect esențial pentru părinți și profesori deopotrivă.

📣 Invitații principali sunt:

Oana Moraru – publicist, autor, consultant educațional, fondator al Școlii Helikon și al platformei Vocea Părinților , cu peste 30 de ani de experiență în educație. Ea va susține cursul pentru părinți „Cum își găsesc copiii motivația școlară?” , care: stabilește 10 tipologii de elev și traseul școlar potrivit fiecăruia; explică ce anume declanșează motivația școlară în funcție de etapa de vârstă; arată când, cum și cât ar trebui să se implice familiile pentru fiecare tip de elev; trasează limitele școlii în raport cu așteptările părinților și explică legătura dintre potențialul nativ al copilului și nivelul de efort care poate fi cerut de familie și de școală.

– publicist, autor, consultant educațional, fondator al Școlii Helikon și al platformei , cu peste 30 de ani de experiență în educație. Ea va susține cursul pentru părinți , care: Ion Udrea – consultant Ascendis, trainer și speaker, care va susține prezentarea „De la creier la comportament – știința motivației”, aducând perspectiva neuroștiințifică asupra modului în care motivația se formează și influențează comportamentul copiilor.

Evenimentul face parte din seria de conferințe educaționale „Creștem Aripi”, organizată de Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului și Asociația Prietenii Școlii Valea Lupului, care își propune să ofere comunității instrumente concrete pentru sprijinirea dezvoltării echilibrate a copiilor.

Data: 4 octombrie 2025

Ora: 13:00

Locație: Aula Magna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, B-dul Carol, nr. 11.

Bilete disponibile pe iabilet.ro: http://bit.ly/3VsIoPH

Parteneri: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Asociația Ascendis, September Media, WINK.

Parteneri media: TVR Iași, Radio România Iași.

Sponsori: SCC, Mall Moldova, Eset, World Class, Papito, Twinkle Star, Oyo, X Optic, Dedal Tour, Magnius, Bizantiq, Hop si eu, Atelier de Ceramică Lina, Atelier Cotonic, Grand View Hotel, Qestetic, Avaten, Cofetaria La Rosa.