Ninsori viscolite și vânt puternic în Moldova. Vremea se răcește accentuat

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 februarie 2026, 12:54

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 14 februarie, ora 23:00 – 16 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, ghețuș, intensificări ale

vântului, viscol, răcire

Zona afectată: Moldova

În intervalul menționat temporar vor fi precipitații în general moderate cantitativ și se vor acumula 10…15 l/mp și izolat de 20 l/mp. Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10…15 cm.

Pe parcursul zilei de duminică (15 februarie) și în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), ninsori

viscolite și lapoviță vor fi și în zonele joase de relief din nordul și centrul Moldovei, unde se va depune strat de zăpadă în general de 5…8 cm. Pe alocuri se va forma ghețuș.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a regiunii, cu vitezeîn general de 40…60 km/h.

Vremea se va răci accentuat, astăzi (15 februarie).

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 15 februarie, ora 14:00 – 16 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Vaslui, Galați și zona joasă de relief din județul Vrancea

În intervalul menționat, în județele Vaslui, Galați și zona joasă de relief din județul Vrancea, temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…60 km/h.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 15 februarie, ora 14:00 – 16 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: ninsori viscolite, strat de zăpadă

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și în zona de munte a județului Vrancea

În județele Botoșani, Iași, zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și în zona de munte a județului Vrancea, temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5…10 cm și vizibilitatea va fi redusă. Vântul va avea viteze la rafală de 50…60 km/h și izolat de 70…80 km/h.