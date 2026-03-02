Mai multe localități din județul Botoșani, fără apă potabilă încă 24 de ore

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 09:27

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani informează utilizatorii că, din cauza complexității lucrărilor de remediere a avariei apărute la conducta din PEHD, cu diametrul de 400 mm, termenul estimat pentru reluarea furnizării apei potabile se prelungește cu încă 24 de ore.

Intervenția are loc pe tronsonul situat în zona satului Dămideni, comuna Românești, iar sistarea furnizării apei potabile afectează în continuare consumatorii din comunele: Călărași (Călărași, Pleșani, Libertatea), Santa Mare (Berza, Bogdănești, Rânghilești, Rânghilești Deal, Ilișeni), Răuseni (Răuseni, Doina, Rediu, Pogorăști, Stolniceni), Hlipiceni (Hlipiceni, Dragalina, Victoria), precum și din satul Damideni, comuna Românești.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro