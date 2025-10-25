Ascultă Radio România Iași Live
Iași: Temele principale ale reuniunii Consiliului Național al Rectorilor vizează resurele financiare pentru tineri, cercetare și transfer tehnologic

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 octombrie 2025, 10:00

Președintele României, Nicușor Dan, își continuă astăzi vizita la Iași.
Șeful statului participă, la această oră, la întâlnirea anuală a rectorilor din România și Republica Moldova, iar apoi este așteptat la ceremonia dedicată Zilei Armatei, organizată la Garnizoana Iași.
La deschiderea lucrărilor Consiliului Național al Rectorilor, președintele forului, profesorul doctor Sorin Cîmpeanu, a declarat că temele principale ale reuniunii vizează resurele financiare pentru tineri, cercetare și transfer tehnologic.
Sorin Cîmpeanu: Rolul cercetării, investițiile în cercetare și ce putem să facem pentru parteneriatul public-privat, astfel încât investițiile în cercetare să se facă cu un scop bine definit, cercetarea aplicată, parteneria public-privat, aplicațiile rezultatelor cercetării în industrie, transferul tehnologic, astfel încât să putem să creăm plus valoare și să dăm competitivitate economiei românești. Un alt subiect pe care o să dorim să-l abordăm este acela al resurselor pentru universități în contextul în care, să spunem, linia majoră de susținere este pentru tineri. Ne referim nu numai la modalități de compensare a burselor studenților, ne referim și la posibilitatea de angajare a celor mai buni dintre absolvenții universităților românești în învățământul superior și cercetarea din România.
Vizita președintelui țării a debutat ieri cu participarea la aniversarea a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității de Arte „George Enescu” din Iași.
După ceremonia de la Teatrul Național, președintele a vizitat compania Antibiotice Iași.
Aseară, Nicușor Dan a susținut declarații de presă la Palas Campus, unde a vorbit despre colaborarea dintre mediul de afaceri și stat, nevoia unei analize pe subiectul salariului minim și ideea reluării unui proiect legislativ care să vizeze pensiile magistraților. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiaasi.ro)
