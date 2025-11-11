Iaşi: Semnal de alarmă tras de medicii infecţionişti după apariţia a trei noi focare de rabie în judeţ

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 11 noiembrie 2025, 17:10 / actualizat: 11 noiembrie 2025, 19:01

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase ‘Sf.Parascheva’ Iaşi, dr Florin Roşu, atrage atenţia asupra pericolului reprezentat de rabie, după ce la nivelul judeţului au fost confirmate recent trei focare active ale bolii.

Potrivit sursei citate, două dintre focarele de rabie au fost declanşate de bovine. Acesta sunt localizate în localitatea Vlădiceni, unde nouă persoane aflate sub monitorizare, şi în localitatea Brădiceşti, unde sunt opt persoane contact.

Cel de-al treilea focar a fost determinat de o vulpe depistată în localitatea Gheorghitoaia, având un contact uman.

Situaţia rămâne una alarmantă chiar dacă este monitorizată şi menţinută sub control. Facem apel către populaţie să nu interacţioneze cu animalele care prezintă un comportament anormal, fie sălbatice, domestice sau în captivitate. Recomandăm să anunţe imediat autorităţile, respectiv Direcţia Sanitar Veterinară, iar dacă s-a produs un contact cu animalul respectiv să se adreseze de urgenţă Spitalului Clinic de Boli Infecţioase‘, a declarat dr. Florin Roşu.

Potrivit acestuia, creşterea este semnificativă şi ridică semne de îngrijorare întrucât de la începutul anului 2025 în judeţul Iaşi au fost declarate 40 de focare de rabie, spre deosebire de anul 2024 când au fost înregistrate cinci astfel de focare.

Conform statisticilor unităţii medicale, în cursul anului 2025 au fost vaccinate 1.600 de persoane, comparativ cu 1.319 persoane în 2024, ceea ce reflectă o creştere a riscului de expunere şi a cazurilor suspecte. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

