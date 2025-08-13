Iaşi: Mii de persoane pleacă în pelerinaj la Cacica, de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Publicat de Andreea Drilea, 13 august 2025, 13:10

Mii de pelerini se vor afla, pe 14 şi 15 august, la sanctuarul naţional marian de la Cacica, judeţul Suceava, pentru a sărbători Adormirea Maicii Domnului.

Potrivit unui comunicat de presă trimis de organizatori, printre pelerinii de la Cacica vor fi PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, PS Petru Sescu, episcop auxiliar de Iaşi, şi ÎPS Giampiero Gloder, nunţiu apostolic în România şi Republica Moldova. Lor li se vor alătura credincioşi din ţară şi din străinătate sau din diaspora.

Aproximativ 100 de voluntari tineri vor asigura buna desfăşurare a pelerinajului.

Conform programului, pe 14 august, la ora 12:00, pr. Damian-Gheorghe Pătraşcu, ministru provincial al Provinciei ‘Sfântul Iosif’ din România a Ordinului Fraţilor Minori Conventuali, va celebra Sfânta Liturghie de deschidere a pelerinajului. Predicile de la Liturghiile principale ale pelerinajului vor fi ţinute de pr. Cristinel Sociu, OFMConv, vicar în Parohia ‘Naşterea Sfintei Fecioare Maria’, din Huşi.

La ora 18:00 va fi Sfânta Liturghie celebrată de PS Petru Sescu, animată de tineri, seminarişti şi persoane consacrate.

‘Privegherea mariană cu lumânări de la ora 22:00 constituie pentru pelerini apogeul ajunului sărbătorii Adormirea Maicii Domnului. Rugăciuni şi cântece în cinstea Maicii Domnului se vor înălţa din glasurile şi din inimile pelerinilor. Celebrarea va fi prezidată de PS Iosif Păuleţ. În ziua de hram, vineri, 15 august, vor avea loc, la ora 6:00, Sfânta Liturghie în limba română, iar la ora 7:30 Sfânta Liturghie greco-catolică. Liturghia în limba maghiară va fi la ora 8:30, cea în limba polonă, la 9:15, şi în limba germană, la ora 9:30’, precizează organizatorii.

Conform aceleiaşi surse, în centrul sărbătorii Adormirea Maicii Domnului este Sfânta Liturghie de hram celebrată la ora 11:00 de ÎPS Giampiero Gloder, care va ţine şi cuvântul de învăţătură. Slujba liturgică va fi concelebrată de PS Iosif Păuleţ, care va avea un mesaj special adresat pelerinilor, PS Petru Sescu şi aproximativ 100 de preoţi din ţară şi din străinătate.

La finalul ceremonialului religios, icoana va fi purtată în procesiune în jurul bisericii şi vor fi binecuvântate florile şi obiectele religioase aduse de pelerini.

În scrisoarea trimisă ca o invitaţie la pelerinajul de la Cacica, cu titlul ‘Sfânta Fecioară Maria de la Cacica, semn de speranţă pentru dieceza noastră’, PS Iosif i-a îndemnat pe credincioşi să meargă la sanctuarul marian pentru a gusta ‘bucuria de a fi familia lui Dumnezeu adunată în jurul sfântului altar’ în acest an special, când trăim Jubileul Speranţei.

‘Avem nevoie de speranţă. Suntem pelerini ai speranţei. Lumea întreagă trăieşte cu speranţa că într-o zi războaiele vor înceta şi va fi pace pe pământul nostru. Ţara noastră speră într-un viitor mai bun şi mai stabil. Copiii privesc cu speranţă către viitor, dorindu-şi o educaţie bună şi iubire. Tinerii nutresc speranţa unui viitor ce poartă amprenta seninătăţii şi a predictibilităţii, în care să îşi poată întemeia o familie şi creşte copiii. Adulţii credincioşi trăiesc cu speranţa că fiii şi nepoţii lor vor duce mai departe flacăra credinţei. Toţi avem speranţe care ne înflăcărează inima. Maica Domnului este Maica speranţei. La Cacica să îi vorbim despre speranţele noastre, despre grijile şi bucuriile noastre. Ea, cea care a dat naştere lui Cristos, speranţa lumii, ne va conduce la el, Mântuitorul nostru. Vom găsi astfel fundamentul speranţei ce nu se clatină, izvorul bucuriei care nu seacă niciodată’, a transmis PS Iosif, episcop de Iaşi.

Sanctuarul de la Cacica este un loc de rugăciune şi meditaţie, sfinţit prin prezenţa icoanei miraculoase a Preacuratei Fecioare Maria, copie a icoanei ‘Madona Neagră’ de la Czestochowa (Polonia), care a fost adusă la Cacica în anul 1809. Sanctuarul se găseşte în frumoasa regiune bucovineană, la 19 kilometri de Gura Humorului şi la 36 de kilometri de Suceava.

Bazilica se află în centrul localităţii, care este înconjurată de dealuri acoperite cu păduri, pajişti, delectând prin această imagine privirea oricărui trecător. Actuala biserică a fost construită între anii 1903 şi 1904, în stil neogotic, în crucieră, din piatră cioplită şi cărămidă roşie presată, urmând un proiect din Polonia.

Biserica a fost consacrată în ziua de 16 octombrie 1904, de către arhiepiscopii de Lvov: Jozef Bilczewski şi Jozef Weber. Cu această ocazie s-a stabilit celebrarea oficială a hramului şi a pelerinajului în cinstea Adormirii Maicii Domnului din ziua de 15 august. În ziua de 15 august 1996, biserica a fost declarată sanctuar diecezan; în anul 1997 a fost declarată sanctuar naţional. Anul acesta se împlinesc 25 de ani de când, Papa Ioan Paul al II-lea a acordat bisericii titlul de 'basilica minor'.