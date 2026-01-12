Iași: Evenimente culturale în Copou de Ziua Culturii Naționale și ziua poetului Mihai Eminescu

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 ianuarie 2026, 12:15

Primăria Municipiului Iași, prin Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a municipiului Iași, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iași, organizează o serie de evenimente care marchează 176 de ani de la nașterea Poetului Național, Mihai Eminescu.

Ieşeni sunt invitaţi joi, 15 ianuarie în Parcul Copou, când la ora 10:00 va avea loc ceremonia de depunere de jerbe la bustul poetului, moment la care vor participa reprezentanții autorităților locale, ale instituțiilor de cultură din Iași, dar și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ universitar și preuniversitar ieșean.

Manifestarea culturală „Eminescu, Măria Ta! Vreme trece, vreme vine” va continua cu un recital de poezie și muzică, ce se va desfășura în sala de spectacole „Diotima” a instituţiei de cultură.

Poeții ieșeni Șerban Axinte, Marius Chelaru, Gabriela Chiran, Aurora Ciucă, Adi Cristi, Emilian Marcu, Nicolae Panaite, Cassian Maria Spiridon, Aurel Ștefanachi și Varujan Vosganian vor susține recitalul liric.

Cantautoarea, Mihaela Gârlea va oferi publicului un moment artistic muzical, pregătit special pentru acest eveniment.

Manifestarea culturală organizată în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iași, moderată de Adi Cristi, directorul instituției de cultură din Parcul Copou, marchează și celebrarea Zilei Culturii Naționale, instituită prin lege în 2010.

Potrivit Legii nr. 238 din 7 decembrie 2010, Ziua Culturii Naționale se sărbătorește anual pe 15 ianuarie, data nașterii marelui poet național Mihai Eminescu, pentru a omagia valorile culturii românești și personalitățile emblematice. Această zi este un prilej de a celebra contribuțiile literare, artistice și culturale ale României, subliniind rolul lui Eminescu, considerat poetul „nepereche”.