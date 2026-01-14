George Costea: „The Human Condition” – Expoziție de pictură și instalație la Muzeul Unirii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 ianuarie 2026, 11:56

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul să viziteze, la Muzeul Unirii, în perioada 16 ianuarie – 15 februarie 2026, „The Human Condition”, expoziție de pictură și instalație ce poartă semnătura artistului George Costea.

Vernisajul va avea loc vineri, 16 ianuarie 2026, începând cu ora 16.00, expoziția fiind prezentată de Mimi Necula, jurnalist, critic de artă și curator.

Artist vizual român, stabilit în Norvegia, George Costea (n. 27 iulie 1987, Siliștea-Gumești, județul Teleorman) aduce în fața publicului ieșean o privire meditativă, sentimentală, asupra evoluției umane pe parcursul traversării unei răscruci a istoriei României. Pe de o parte, viața cotidiană într-un regim astăzi înfrânt, comunismul, pe care artistul îl abordează atât din perspectiva cunoașterii proprii, cât și din povestiri, pe de altă parte, prezentul și chiar viitorul, în care omul nu își uită trecutul, ci învață și se adaptează noilor provocări. Această trecere de la o etapă la alta este simbolic asociată coroziunii care afectează în timp metalul, la fel cum sufletele oamenilor sunt marcate de evenimentele la care societatea, în ansamblul său, ia parte.

Dedicată Zilei Culturii Naționale, expoziția cuprinde aproximativ 20 lucrări de pictură, pe suporturi diferite (pânză, oțel corten), însoțite de o instalație, care amplifică mesajul și emoția discursului plastic.

„Invităm publicul la o nouă întâlnire cu arta, de această dată în spațiul Muzeului Unirii, să descopere un artist cu o bogată experiență profesională și o viziune impresionantă asupra lumii și a istoriei recente”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Inițial propusă publicului norvegian sub titlul „Shadows of the Red Past”, expoziția și-a continuat parcursul atât în România, la Palatul Parlamentului, Academia de Studii Economice, Muzeul de Istorie din Alexandria (Teleorman), cât și în Norvegia, sub genericul „The Human Condition”. „Proiectul se adresează unei categorii extinse de public, atât ca vârstă, cât și ca preocupări sau educație. Este un demers care valorifică plastic, prin mijloace și viziune modernă, artistică, un concept care se înrădăcinează în istoria recentă a României, care reflectă, prin reprezentări iconice, o evoluție a societății românești, în parcurgerea unor perioade cuprinse atât în comunism, cât și în democrație, fiecare dintre acestea sub influența unor factori definitorii”, detaliază Mimi Necula, curatorul expoziției.

Lucrările lui George Costea includ peisaje abstracte, compoziții figurativ-abstracte și teme umane, fiind prezentate în numeroase expoziții naționale și internaționale. Artistul are în portofoliu numeroase expoziții personale, participări în expoziții de grup și prezențe la târgurile de artă din Paris (2022) și Dubai (2023).

Expoziția „The Human Condition” poate fi vizitată la Muzeul Unirii (Iași, Strada Lăpușneanu nr. 14), până pe 15 februarie 2026, de vineri până duminică, între orele 10.00 și 17.00.