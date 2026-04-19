(FOTO) O polițistă din cadrul Biroului Rutier Botoșani, apreciată de colegii din Franța

Publicat de Andreea Drilea, 19 aprilie 2026, 10:47

O polițistă din cadrul Biroului Rutier Botoșani confirmă, prin activitatea sa, că profesionalismul și consecvența sunt apreciate la nivel internațional, fiind selectată pentru a treia oară să participe la o misiune în Franța.

După două experiențe anterioare desfășurate în cadrul unor misiuni externe, aceasta urmează să plece din nou în luna mai, la solicitarea colegilor  francezi.

Acest lucru reprezintă o dovadă clară a încrederii câștigate și a modului în care și-a îndeplinit atribuțiile în cadrul colaborărilor anterioare.

Parcursul său internațional a început ca o oportunitate acceptată fără ezitare, care s-a transformat într-o experiență profesională valoroasă. Adaptarea la un mediu nou și integrarea într-un colectiv diferit au fost depășite rapid, contribuind la consolidarea competențelor și la dezvoltarea profesională.

Activitatea desfășurată în Franța a fost caracterizată prin seriozitate, implicare și responsabilitate, elemente care au stat la baza selecției repetate. 

Exemplul său demonstrează că munca susținută și dedicarea sunt răsplătite, iar atunci când îți faci bine treaba, încrederea se construiește în timp și se reconfirmă prin fiecare nouă oportunitate.

Inspectoratul General al Poliției Române sprijină în mod constant participarea polițiștilor la misiuni internaționale, asigurând cadrul necesar dezvoltării profesionale și valorificării experienței acestora în plan extern.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO IPJ BT

